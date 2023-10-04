Рэпер 50 Cent приедет в Ригу в сопровождении 170 человек

50 Cent отмечает тур The Final Lap 2023 95 концертами в 24 странах. Их отличает визуально великолепное оформление сцены с большими светодиодными экранами, пиротехническими элементами, фейерверками из конфетти и танцорами, которые выступят под самые легендарные хип-хоп-хиты всех времен.

Напомним, разогревать концерт в Риге будет "крестный отец рэпа" Баста Раймс (Busta Rhymes). Музыкальные критики не скупятся на восторженные отзывы: "Выступление 50 Cent было зажигательным, и он смог доказать, почему он один из величайших рэперов всех времен", - пишет Utah Concert Review. Сам 50 Cent определяет концертный тур кратко: "Если и делать, то с размахом".

Сегодня 50 Cent оглядывается на впечатляющую карьеру музыканта, актера, продюсера и предпринимателя. Он признан самым влиятельным артистом в индустрии хип-хопа, а Billboard поставил его на третье место среди лучших рэперов в мире после Эминема и Нелли (Nelly).

Последние билеты на концерт доступны в сети Bilešu servisa.