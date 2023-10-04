В поезде из Беларуси обнаружили 94 000 контрабандных сигарет

Сигареты были спрятаны в вагонах с грузом чугуна, их помогли обнаружить натасканные на поиск табачных изделий служебные собаки.

Во вторник, 3 октября, в пункте таможенного контроля в Индре таможенные кинологи с собаками проверили грузовой поезд, прибывший в Латвию из Беларуси. Во время контроля таможенники заподозрили, что в нескольких вагонах спрятаны незадекларированные товары.

В сотрудничестве с должностными лицами Государственной пограничной службы таможенники провели углубленный контроль, в ходе которого установили, что под кусками чугуна спрятаны упаковки с сигаретами. В них находилось в общей сложности 4700 пачек сигарет "НЗ" и Queen (94 000 сигарет) с белорусскими акцизными марками.

Неуплаченная в госбюджет сумма налогов за такое количество сигарет составила бы почти 20 000 евро.

Материалы дела переданы в Управление налогово-таможенной полиции VID для принятия решения о начале уголовного процесса.