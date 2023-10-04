Драка в Кекавской школе: LIZDA бьет тревогу по поводу насилия среди детей

Председатель LIZDA Инга Ванага в соцсетях подчеркнула, что в срочном порядке необходимо принять поправки к регламенту Кабинета министров, которые предоставят директору право совместно с советом межинституционального сотрудничества определить, что школьник обучается вне школы. Также, по словам Ванаги, необходимы поправки к Закону о защите прав детей, чтобы в случае подозрений учебное заведение имело право проверить сумку школьника.

Инга Ванага также подчеркнула необходимость определить ответственность родителей, если те не находят решения проблем с поведением своего ребенка или не информируют школу, если их ребенок может представлять угрозу здоровью и безопасности других.

Мать пострадавшего мальчика распространила в социальной сети Facebook обращение к родителям, чьи дети также пострадали от агрессивного подростка.