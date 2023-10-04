Драка в Кекавской школе: LIZDA бьет тревогу по поводу насилия среди детей

После инцидента среди учащихся Кекавской средней школы Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) повторно поднял вопрос о необходимости принятия правил по снижению насилия в учебных заведениях.
Председатель LIZDA Инга Ванага в соцсетях подчеркнула, что в срочном порядке необходимо принять поправки к регламенту Кабинета министров, которые предоставят директору право совместно с советом межинституционального сотрудничества определить, что школьник обучается вне школы. Также, по словам Ванаги, необходимы поправки к Закону о защите прав детей, чтобы в случае подозрений учебное заведение имело право проверить сумку школьника.
Инга Ванага также подчеркнула необходимость определить ответственность родителей, если те не находят решения проблем с поведением своего ребенка или не информируют школу, если их ребенок может представлять угрозу здоровью и безопасности других.
Мать пострадавшего мальчика распространила в социальной сети Facebook обращение к родителям, чьи дети также пострадали от агрессивного подростка.
TVNET уже писал, что в прошлом году в Госинспекцию по защите прав детей поступила 61 жалоба на физическое, эмоциональное или физическое и эмоциональное насилие между сверстниками, что на 13 жалоб больше, чем в 2021 году. В свою очередь, за первые пять месяцев этого года было получено уже 57 таких сообщений.
Принимая во внимание многократно прозвучавшую публично информацию об эмоциональном и физическом насилии школьников в отношении учителей и учащихся, LIZDA и Ассоциация глав латвийского образования (LIVA) обратились в Сейм и Министерство образования и науки с просьбой определить в Законе об образовании действия в случаях насилия в отношении педагогов или других школьников.
Между тем депутаты Сейма видят решение проблемы в восстановлении программы обучения социальных педагогов в университетах.
На заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке в июне было подчеркнуто, что социальный педагог является одним из самых важных людей в школе, обязанностью которого является раннее обнаружение зарождающегося насилия и оперативное устранение случаев насилия между учащимися в сотрудничестве с командой поддержки школы. Участники заседания полагают, что вопрос о насилии в школе не будет решать муниципальный социальный работник, поскольку в муниципалитетах уже ощущается нехватка соцработников, а те, кто работает, уже перегружены другими трудовыми обязанностями.
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