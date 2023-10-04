Видео ⟩ Полиция: все чаще преступления совершают дети младшего возраста

В отчете о работе Государственной полиции сделан вывод о том, что количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, растет, сообщает программа LTV Panorāma.
В полицейском отчете отмечается, что агрессивное и проблемное поведение все чаще встречается и среди детей младшего возраста.
Имеются также случаи совершения уголовных преступлений детьми, не достигшими 14-летнего возраста и поэтому еще не несущими уголовной ответственности.
Один из таких случаев произошел менее трех недель назад. Десятилетний ребенок напал на пенсионерку Зинаиду в Плявниеках, в результате чего 81-летняя женщина была госпитализирована. Полиция возбудила уголовное дело, родители ребенка дали показания.
Уже сообщалось, что 13 сентября около 20:00 в Государственную полицию поступил звонок от очевидцев преступления на Павасара гатве в Риге. Полицейским сообщили, что несовершеннолетний, находившийся в тот момент с другим сверстником, вырвал у 81-летней женщины сумку, после чего оба ребенка убежали.
"Хорошие мысли, хорошее настроение. Я подошла уже сюда, заранее подготовила ключи, чтобы с собачкой погулять. Дошла до этого места. И больше ничего не помню. Соседи меня подобрали в бессознательном состоянии, в крови. Я опомнилась только в своей квартире. Я еще задала вопрос: а как вы сюда попали? Они говорят - у вас ключи были в руках. Вызвали полицию, скорую - полиция меня спрашивает, а я ничего не помню", - приводит слова пенсионерки Rus.LSM.
Пострадавшая женщина упала и получила переломы, поэтому ее доставили в медицинское учреждение. Полицейские возбудили уголовное дело по факту грабежа и начали розыск детей, причастных к происшествию.
"На лице тоже все переломано, только мелко, что там ничего нельзя сделать. Надо ждать, пока само по себе… Лицо было синее. (...) Нельзя передать это мучение. Во-первых, я до сих пор сплю в одном положении, а первые дни я вообще сидя спала. Не могла ни так, ни так повернуться. Адская боль. Ну а сколько ты можешь этих обезболивающих пить? Ну, помогали мне обезболивающие, от нервов лекарства. Но часто бывает такая депрессия, и часто хочется плакать.
Трудно даже передать. Мне казалось - лучше бы убили, чем такие мучения", - приводит слова женщины Rus.LSM.
В Госполиции установили, что сумку у пенсионерки выхватил 10-летний ребенок, вместе с которым тогда был его ровесник. Детей вместе с родителями вызвали в полицию для дачи показаний.
"Часто в поле нашего зрения попадают дети в возрасте до 14 лет. В отношении таких детей проводится проверка и применяются принудительные меры воспитательного характера. Также мы наблюдаем тенденцию, когда один ребенок совершает несколько преступлений", - рассказали Rus.LSM в полиции.
Как сообщает Rus.LSM, это подтверждает и статистика. Согласно данным Госполиции, число случаев, когда к лицу применяются меры воспитательного характера, постоянно растет. Сюда включены и дети младше 14 лет. Если в 2020 году было 2,5 тыс. таких случаев, то в 2021-м - 4,5 тысячи. А в прошлом году - уже больше 5 тысяч.
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