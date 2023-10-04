Видео ⟩ Полиция: все чаще преступления совершают дети младшего возраста

Пострадавшая женщина упала и получила переломы, поэтому ее доставили в медицинское учреждение. Полицейские возбудили уголовное дело по факту грабежа и начали розыск детей, причастных к происшествию.

"На лице тоже все переломано, только мелко, что там ничего нельзя сделать. Надо ждать, пока само по себе… Лицо было синее. (...) Нельзя передать это мучение. Во-первых, я до сих пор сплю в одном положении, а первые дни я вообще сидя спала. Не могла ни так, ни так повернуться. Адская боль. Ну а сколько ты можешь этих обезболивающих пить? Ну, помогали мне обезболивающие, от нервов лекарства. Но часто бывает такая депрессия, и часто хочется плакать.

Трудно даже передать. Мне казалось - лучше бы убили, чем такие мучения", - приводит слова женщины Rus.LSM.

В Госполиции установили, что сумку у пенсионерки выхватил 10-летний ребенок, вместе с которым тогда был его ровесник. Детей вместе с родителями вызвали в полицию для дачи показаний.

"Часто в поле нашего зрения попадают дети в возрасте до 14 лет. В отношении таких детей проводится проверка и применяются принудительные меры воспитательного характера. Также мы наблюдаем тенденцию, когда один ребенок совершает несколько преступлений", - рассказали Rus.LSM в полиции.

Как сообщает Rus.LSM, это подтверждает и статистика. Согласно данным Госполиции, число случаев, когда к лицу применяются меры воспитательного характера, постоянно растет. Сюда включены и дети младше 14 лет. Если в 2020 году было 2,5 тыс. таких случаев, то в 2021-м - 4,5 тысячи. А в прошлом году - уже больше 5 тысяч.

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