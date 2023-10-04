Видео ⟩ "Это все наши земли": украинский коллаборационист угрожает оккупацией Балтии, Польше и Финляндии

Балицкий говорит в интервью: "Российская империя, когда она шатнулась после большевистского переворота, и пошла по другому пути развития, потеряла очень много своих подданых. Я сейчас про земли не говорю - это само собой. Я понимаю, что это и Варшава, и Гельсинфорс (Хельсинки), и Ревель (Таллинн - RUS TVNET), и Лиепая, и, само собой, Прибалтика вся… Это все наши земли и наши люди там живут!".