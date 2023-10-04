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Видео ⟩ "Это все наши земли": украинский коллаборационист угрожает оккупацией Балтии, Польше и Финляндии

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Пророссийский коллаборационист и назначенный РФ "губернатор" частично оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий
Пророссийский коллаборационист и назначенный РФ "губернатор" частично оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Пророссийский коллаборационист и назначенный РФ "губернатор" частично оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий публично заявил, что Россия должна оккупировать страны Балтии и Польшу, сообщают украинские СМИ.

Российская пропаганда стала активно продвигать идею восстановления Российской Империи. Этот призыв поддержал и "лидер" частично оккупированной Запорожской области Украины Балицкий. Фрагмент его интервью доступен на Telegram-канале "Украина 365".

Балицкий требует оккупировать страны Балтии, Польшу и другие государства, которые Россия исторически обозначила на своей территории.

Балицкий говорит в интервью: "Российская империя, когда она шатнулась после большевистского переворота, и пошла по другому пути развития, потеряла очень много своих подданых. Я сейчас про земли не говорю - это само собой. Я понимаю, что это и Варшава, и Гельсинфорс (Хельсинки), и Ревель (Таллинн - RUS TVNET), и Лиепая, и, само собой, Прибалтика вся… Это все наши земли и наши люди там живут!".

По словам коллаборациониста, из жителей Балтии, Польши и Финляндии делают "тварей дрожащих" и "стадо бессловесное". "Мы должны это поправить! И поправить силой русского оружия! Ни в какую дипломатию я не верю!", - сказал Балицкий, позже, впрочем, упомянув, что "возможно, дипломатия должна присутствовать".

Затем Балицкий вновь потребовал "вернуть подданных" в вышеперечисленных странах, "чтобы весь мир не превратился в те Содом и Гоморру, которые сейчас творятся в Европе".

Показательно, что российской армии пока не удалось захватить все Запорожье. Однако этот факт не мешает Балицкому угрожать оккупацией столицам стран НАТО.

Назначенный Россией Балицкий заявил в беседе с российским президентом Владимиром Путиным, которая транслировалась по кремлевскому телевидению в августе, что "регион снова будет процветать и будет занимать решительно прокремлевскую позицию".

"Мы уверены, что "Единая Россия" добьется на выборах того результата, которого она заслуживает", - сказал Балицкий агентству Reuters.

Хотя Россия лишь частично контролирует четыре аннексированных региона Украины - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области - Кремль на сегодняшний день выдал их жителям более полутора миллионов российских паспортов.

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