Пророссийский коллаборационист и назначенный РФ "губернатор" частично оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий публично заявил, что Россия должна оккупировать страны Балтии и Польшу, сообщают украинские СМИ.
Видео ⟩ "Это все наши земли": украинский коллаборационист угрожает оккупацией Балтии, Польше и Финляндии
Российская пропаганда стала активно продвигать идею восстановления Российской Империи. Этот призыв поддержал и "лидер" частично оккупированной Запорожской области Украины Балицкий. Фрагмент его интервью доступен на Telegram-канале "Украина 365".
Балицкий требует оккупировать страны Балтии, Польшу и другие государства, которые Россия исторически обозначила на своей территории.
Балицкий говорит в интервью: "Российская империя, когда она шатнулась после большевистского переворота, и пошла по другому пути развития, потеряла очень много своих подданых. Я сейчас про земли не говорю - это само собой. Я понимаю, что это и Варшава, и Гельсинфорс (Хельсинки), и Ревель (Таллинн - RUS TVNET), и Лиепая, и, само собой, Прибалтика вся… Это все наши земли и наши люди там живут!".
The head of the Russian occupation administration of Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, said that Russia’s goal is to occupy not only Ukraine, but also the Baltic countries, Poland and Finland. Because these states are "the historical lands of Russia". pic.twitter.com/8y1jVORMac— Денис Казанський (@den_kazansky) October 3, 2023
По словам коллаборациониста, из жителей Балтии, Польши и Финляндии делают "тварей дрожащих" и "стадо бессловесное". "Мы должны это поправить! И поправить силой русского оружия! Ни в какую дипломатию я не верю!", - сказал Балицкий, позже, впрочем, упомянув, что "возможно, дипломатия должна присутствовать".
Затем Балицкий вновь потребовал "вернуть подданных" в вышеперечисленных странах, "чтобы весь мир не превратился в те Содом и Гоморру, которые сейчас творятся в Европе".
Показательно, что российской армии пока не удалось захватить все Запорожье. Однако этот факт не мешает Балицкому угрожать оккупацией столицам стран НАТО.
Назначенный Россией Балицкий заявил в беседе с российским президентом Владимиром Путиным, которая транслировалась по кремлевскому телевидению в августе, что "регион снова будет процветать и будет занимать решительно прокремлевскую позицию".
"Мы уверены, что "Единая Россия" добьется на выборах того результата, которого она заслуживает", - сказал Балицкий агентству Reuters.
Хотя Россия лишь частично контролирует четыре аннексированных региона Украины - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области - Кремль на сегодняшний день выдал их жителям более полутора миллионов российских паспортов.
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