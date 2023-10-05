Полиция просит опознать мужчину в связи с ограблением в центре Риги

Рижское восточное управление Государственной полиции Рижского региона 9 сентября этого года начало уголовный процесс по факту ограбления, произошедшего 9 сентября в Риге, на улице Кр. Барона.
В ходе расследования необходимо выяснить личность изображенного на фото- и видеоматериале мужчины.
Он был одет в голубую рубашку с длинными рукавами, темно-зеленые брюки, темную обувь и темную шапку. У мужчины длинные волосы, которые в тот момент были заплетены.
Государственная полиция просит осмотреть фото и видео, на которых видно упомянутое лицо, и в случае опознания звонить по номерам телефонов 22013882, 67086821 или 110, или же писать на электронную почту kristers.vebers@riga.vp.gov.lv.
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