Чт, 5.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Полиция ищет владельцев изображенных на фотографиях велосипедов

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Полиция ищет владельцев изображенных на фотографиях велосипедов
Полиция ищет владельцев изображенных на фотографиях велосипедов Фото: Valsts policija

В Рижском зиемельском управлении Государственной полиции находятся, возможно, краденые велосипеды - KR ZED 3.0 и Grunberg.

Фото: Valsts policija
Фото: Valsts policija

Стражи порядка просят осмотреть фотографии велосипедов и отозваться их законных владельцев, позвонив в полицию в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по номеру телефона 67086029 или по номеру телефона 110 в любое время.

Кроме того, Госполиция призывает жителей, у которых украли велосипед, не бояться и сообщать об этом в полицию.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх