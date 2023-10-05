Полиция ищет владельцев изображенных на фотографиях велосипедов

Фото: Valsts policija

Фото: Valsts policija

Стражи порядка просят осмотреть фотографии велосипедов и отозваться их законных владельцев, позвонив в полицию в рабочие дни с 8:00 до 16:30 по номеру телефона 67086029 или по номеру телефона 110 в любое время.

Кроме того, Госполиция призывает жителей, у которых украли велосипед, не бояться и сообщать об этом в полицию.