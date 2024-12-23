Общество врачей призывает не молчать о насилии со стороны пациентов и их родственников

Президент LAB Илзе Айзсилниеце подчеркнула важность незамалчивания случаев насилия и обращения в полицию, чтобы обеспечить справедливость и безопасность как для себя, так и для коллег. Она заявила, что информирование о подобных случаях способствует созданию более безопасной рабочей среды для всей системы здравоохранения. В LAB отметили, что зачастую проблема заключается в том, что медики не знают, как поступать и к кому обращаться в случае насилия.

Ассоциация уже предоставляет своим членам бесплатные юридические консультации, чтобы они могли узнать о своих правах и возможных действиях.

"Медики имеют право чувствовать себя в безопасности на своих рабочих местах, а пациенты и их родственники должны проявлять уважение к профессионалам в сфере здравоохранения", - заявила Айзсилниеце.

В конце прошлого года большой резонанс вызвал случай в Рижской Восточной клинической университетской больнице, где на врача напал родственник пациента. В LAB отметили, что этот инцидент ярко продемонстрировал, насколько уязвимы медицинские работники на своих рабочих местах, и что насилие в их адрес оказывает серьёзное негативное влияние на систему здравоохранения в целом.

LAB объясняет, что часто подобные случаи остаются неизвестными широкой общественности, так как медики предпочитают не сообщать об агрессии пациентов и их родственников, понимая их сложное эмоциональное и физическое состояние.

Весной этого года LAB запустило кампанию "Понять и поддержать", чтобы обратить внимание общества на важность взаимопонимания и поддержки в отношениях между медиками и пациентами. Цель кампании - собрать истории успешной коммуникации, способствующей благоприятному процессу лечения.

LAB призывает жителей и медицинских работников делиться своим опытом через интернет-платформу saprastunatbalstit.lv. Собранная информация будет проанализирована для улучшения коммуникации и взаимодействия между пациентами и медиками, обещают в LAB.

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