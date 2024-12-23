Латвийское общество врачей (LAB) обратилось с призывом не замалчивать случаи насилия со стороны пациентов или их родственников и разработала новый образец заявления в полицию "О возможном нарушении и признании пострадавшим", сообщило агентство LETA.
Общество врачей призывает не молчать о насилии со стороны пациентов и их родственников
В предложенной форме заявления детально прописаны рекомендации по документированию инцидента: указание места происшествия, связи с выполнением рабочих обязанностей, характера проявленного насилия, вида причиненного вреда, сведения о причастных лицах и их ролях, а также о применении предметов или веществ. Заявление предусматривает возможность приложить доказательства (видео, фото, скриншоты) и данные о свидетелях. Заполнить форму можно как в электронном, так и в бумажном виде, с подробными рекомендациями для упрощения подготовки документа.
Одновременно LAB в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Министерством юстиции продолжает работу над нормативной базой, которая ужесточит уголовную ответственность за нападения на сотрудников службы неотложной медицинской помощи и персонал дежурных отделений больниц. Уже в мае этого года LAB призвало ответственные ведомства существенно усилить ответственность за нападения на медицинских работников, предложив внести изменения в Уголовный закон. Эти вопросы были обещаны к рассмотрению в Постоянной рабочей группе Министерства юстиции по Уголовному закону. Кроме того, планируется уточнить нормы административной ответственности за нападения и акты насилия в отношении медработников.
Президент LAB Илзе Айзсилниеце подчеркнула важность незамалчивания случаев насилия и обращения в полицию, чтобы обеспечить справедливость и безопасность как для себя, так и для коллег. Она заявила, что информирование о подобных случаях способствует созданию более безопасной рабочей среды для всей системы здравоохранения. В LAB отметили, что зачастую проблема заключается в том, что медики не знают, как поступать и к кому обращаться в случае насилия.
Ассоциация уже предоставляет своим членам бесплатные юридические консультации, чтобы они могли узнать о своих правах и возможных действиях.
"Медики имеют право чувствовать себя в безопасности на своих рабочих местах, а пациенты и их родственники должны проявлять уважение к профессионалам в сфере здравоохранения", - заявила Айзсилниеце.
В конце прошлого года большой резонанс вызвал случай в Рижской Восточной клинической университетской больнице, где на врача напал родственник пациента. В LAB отметили, что этот инцидент ярко продемонстрировал, насколько уязвимы медицинские работники на своих рабочих местах, и что насилие в их адрес оказывает серьёзное негативное влияние на систему здравоохранения в целом.
LAB объясняет, что часто подобные случаи остаются неизвестными широкой общественности, так как медики предпочитают не сообщать об агрессии пациентов и их родственников, понимая их сложное эмоциональное и физическое состояние.
Весной этого года LAB запустило кампанию "Понять и поддержать", чтобы обратить внимание общества на важность взаимопонимания и поддержки в отношениях между медиками и пациентами. Цель кампании - собрать истории успешной коммуникации, способствующей благоприятному процессу лечения.
LAB призывает жителей и медицинских работников делиться своим опытом через интернет-платформу saprastunatbalstit.lv. Собранная информация будет проанализирована для улучшения коммуникации и взаимодействия между пациентами и медиками, обещают в LAB.
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