Как нападение в Магдебурге используют в предвыборной борьбе

Вопросы безопасности и миграции станут темой предстоящих выборов

Нелегкая задача для партии нынешнего федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), поскольку немцы традиционно склонны больше доверять Христианско-демократическому союзу (ХДС) и баварскому Христианско-социальному союзу (ХСС), когда речь идет о внутренней безопасности. Беньямин Хёне убежден, что вопросы безопасности и миграции будут доминировать в политической повестке дня в ближайшие недели, как это показали недавние земельные выборы в восточной Германии.

"При этом миграция обсуждается почти исключительно с точки зрения потенциальных или реальных угроз безопасности. Другие аспекты этой темы отодвигаются на задний план - например, как можно восполнить дефицит рабочих рук в Германии или как привлечь квалифицированных работников. Я опасаюсь, что нападение в Магдебурге усилит эту тенденцию", - отмечает Хёне. При этом шесть крупных немецких партий перед началом предвыборной борьбы договорились уважительно относиться друг ко другу, избегать персонализированных атак с целью дискредитации и не использовать дезинформацию в качестве инструмента предвыборной борьбы. АдГ и ССВ к этому соглашению не присоединились.

Илон Маск вмешивается в предвыборную кампанию в Германии

Все более масштабные попытки повлиять на избирательную кампанию и немецкую политику предпринимаются из-за рубежа. Дезинформация со стороны России ведется уже давно, но новым является то, что американский миллиардер Илон Маск все активнее нападает на правительство Германии. До теракта в Магдебурге советник Трампа призывал голосовать за АдГ, теперь же он требует отставки канцлера Шольца и называет его "некомпетентным шутом".

"Правительственные учреждения и представители власти Германии должны задуматься о том, является ли их присутствие на платформе X по-прежнему политически целесообразным. Всем уже должно быть ясно, что Илон Маск использует соцсеть X, чтобы сделать свою политическую повестку заметной и в Германии. Государственные учреждения федеративной республики не должны мириться с этим", - уверен эксперт. Между тем Маск, комментируя скриншот к новости, в которой нападавший был назван "исламофобом" написал: "Традиционные медиа снова лгут".

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