На данный момент союзники НАТО взяли на себя обязательства направлять на оборону как минимум 2% от ВВП, и, как отметил Рютте, многие европейские страны уже достигли этой цели.

Однако через несколько лет проблема сдерживания России станет серьезной, если оборонные расходы не вырастут, предупредил он. Генсек НАТО не уточнил, должны ли страны стремиться к 3% или большему уровню расходов. Ожидается, что решение по новым обязательствам будет принято на саммите Альянса в Гааге в июне следующего года.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп уже заявлял, что, по его мнению, обязательства НАТО по обороне должны составлять 3% от ВВП. Недавно появились сообщения, что Трамп может потребовать от союзников выделять на оборону даже 5%.

Комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, Рютте дал понять, что лично поступил бы иначе и не стал бы ограничивать использование этих вооружений.

"Для Украины такие возможности крайне важны", - отметил он, но добавил, что не имеет права решать, что именно союзники должны поставлять.