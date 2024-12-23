Прямой угрозы нападения России на территорию НАТО в настоящий момент нет, поэтому бояться пока не стоит. Однако долгосрочная безопасность Альянса вызывает серьезные опасения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Сейчас бояться не нужно", - сказал он в интервью немецкому информационному агентству DPA, отвечая на вопрос о возможной угрозе со стороны России. Тем не менее Рютте добавил, что если НАТО не увеличит оборонные расходы и не нарастит объемы военного производства, "через четыре или пять лет мы столкнемся с серьёзной проблемой".
По словам Рютте, Россия значительно нарастила свое оборонное производство в связи с полномасштабным вторжением в Украину. НАТО же, как он отметил, пока не сделало достаточно, чтобы на это ответить.
"Мы должны увеличить объемы военного производства, укрепить промышленную базу оборонного сектора", - подчеркнул Рютте, указав на необходимость дополнительных производственных линий и смен, чтобы обеспечить достаточный выпуск военных материалов для долгосрочной защиты.
Рютте также выразил ожидания новых требований от Дональда Трампа, который в январе после четырёхлетнего перерыва вернётся в должность президента США.
Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в течение своего первого срока Трамп угрожал выходом США из Альянса, если его союзники не будут тратить 2% своего ВВП на оборону. "Он будет настаивать на том, чтобы мы делали больше. И он прав. Мы должны делать больше", - признал Рютте.
На данный момент союзники НАТО взяли на себя обязательства направлять на оборону как минимум 2% от ВВП, и, как отметил Рютте, многие европейские страны уже достигли этой цели.
Однако через несколько лет проблема сдерживания России станет серьезной, если оборонные расходы не вырастут, предупредил он. Генсек НАТО не уточнил, должны ли страны стремиться к 3% или большему уровню расходов. Ожидается, что решение по новым обязательствам будет принято на саммите Альянса в Гааге в июне следующего года.
В ходе своей предвыборной кампании Трамп уже заявлял, что, по его мнению, обязательства НАТО по обороне должны составлять 3% от ВВП. Недавно появились сообщения, что Трамп может потребовать от союзников выделять на оборону даже 5%.
Комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, Рютте дал понять, что лично поступил бы иначе и не стал бы ограничивать использование этих вооружений.
"Для Украины такие возможности крайне важны", - отметил он, но добавил, что не имеет права решать, что именно союзники должны поставлять.
Тем не менее Рютте решительно поддержал Шольца в ответ на критику. "Мы можем его похвалить за то, что Германия теперь занимает второе место после США по объемам военной помощи Украине - это 28 миллиардов долларов, а по некоторым подсчетам даже 34 миллиарда. Это огромная сумма, существенно опережающая многих других, в том числе некоторые крупные экономики Европы", - подчеркнул он.
Рютте также отметил, что считает несправедливой резкую критику Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Зеленский раскритиковал канцлера за телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и выражал непонимание относительно отказа поставлять ракеты Taurus.
Шольц исключил возможность поставок, сославшись на высокий риск эскалации конфликта.
Рютте подчеркнул, что Германии важно понимать, что ее ценности и безопасность находятся под угрозой. "Если Украина проиграет, нам придется тратить гораздо, гораздо больше на оборону, чтобы противостоять угрозам, исходящим от России", - заявил он.
Генсек НАТО добавил, что использует подобный аргумент и в разговорах с Трампом. В Европе растет обеспокоенность, что возвращение Трампа может привести к сокращению военной поддержки Украины, что в свою очередь позволит России провозгласить себя победителем.
Рютте подчеркнул, что сотрудничество России с Северной Кореей, Ираном и Китаем представляет угрозу для США, что делает продолжение поддержки Украины необходимым шагом перед любыми возможными мирными переговорами.
"Мы сосредоточены на том, чтобы Украина подошла к любым переговорам с позиции силы", - заключил он.
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