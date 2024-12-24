"Кокаин для бедных". Что ждет наркоимперию Сирии, оцениваемую в 5,6 млрд долларов

Как же аль-Шараа и его группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS, в России запрещена как террористическая организация) собираются поставить заслон каптагону, к которому пристрастилось множество людей в Сирии и на Ближнем Востоке?

Эксперт по сирийскому наркотрафику из New Lines Institute Кэролайн Роуз выражает опасения по этому поводу. «Я опасаюсь, что они действительно ограничат поставки, но не будут пытаться сократить спрос».

Есть и более широкий вопрос: как потеря столь прибыльной торговли отразится на экономике Сирии? И если те, кто за ней стоит, отойдут в сторону, как Аш-Шараа будет держать в узде других преступников, которые ждут своей очереди, чтобы заменить их?

Нарковойна на Ближнем Востоке

Наркотики Фото: Getty Images

Распространение каптагона привело к тому, что на Ближнем Востоке началась настоящая нарковойна.

Во время съемок с иорданской армией на пустынной границе с Сирией мы увидели, как солдаты укрепляли свои заграждения и узнали о своих товарищах, погибших в перестрелках с контрабандистами каптагона. Они обвинили сирийских солдат на той стороне границы в пособничестве контрабандистам.

Другие страны региона также были обеспокоены этой торговлей.

Саудовская Аравия на некоторое время приостановила импорт фруктов и овощей из Ливана, после того как местные власти стали находить транспортные контейнеры с гранатами, наполненными упаковками с таблетками каптагона.