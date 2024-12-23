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ВИДЕО В Золитуде такси сбило пешеходов на переходе

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Пешеходы на улице Сатеклес у торгового центра Origo
Пешеходы на улице Сатеклес у торгового центра Origo Фото: Zane Bitere/LETA

В районе Золитуде вечером 22 декабря водитель такси сбил пешеходов, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает программа Degpunktā телеканала TV3 в выпуске от 23 декабря.

На пешеходном переходе на улице Анниньмуйжас напротив магазина Rimi находились две бригады медиков. Они оказывали помощь ребенку и его бабушке, которые пострадали в результате этого дорожно-транспортного происшествия.

Мнения жителей района по поводу опасности перехода расходятся. Одни утверждают, что в темное время суток переход становится небезопасным из-за недостаточного освещения, другие считают, что причиной происшествий является невнимательность самих пешеходов.

В течение менее чем двух часов журналисты программы наблюдали у этого перехода опасное поведение. Люди переходили дорогу в неположенном месте - прямо между двумя пешеходными переходами, игнорируя правила дорожного движения.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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