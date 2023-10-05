Сейм отклонил проект решения об отзыве подписи Латвии под Стамбульской конвенцией

На заседании комиссии Сейма по иностранным делам представитель юридического бюро Сейма Мартиньш Биргелис отметил, что подготовленный по коллективному заявлению граждан проект решения Сейма призывал Кабинет министров информировать о таком решении генерального секретаря Совета Европы. Он пояснил, что юридическими последствиями решения стало бы то, что государство подобным заявлением по сути отозвало бы подпись Латвии.

"Это означает, что государство больше не было бы обязано действовать в соответствии с целью и объектом Стамбульской конвенции. Это сильный сигнал для международного сообщества о позиции Латвии в отношении конвенции, а также юридически корректный способ ее осуществления", - сказал представитель юридического бюро Сейма.

Биргелис отметил, что Венская конвенция определяет, насколько обязательна для Латвии такая подпись. Когда государство заявляет о своем намерении не присоединяться к международному договору, этим проектом решения Сейм как законодатель объявляет свою позицию. "Затем Кабинету министров следовало бы информировать соответствующий орган о позиции государства. С этого момента вступят в силу юридические последствия того, что для Латвии эта подпись не будет юридически обязательной", - пояснил представитель юридического бюро Сейма.