Ужесточены наказания за содействие нелегальному пересечению границы

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, увеличено как минимальное, так и максимальное наказание за подобное преступление, т.е. оно будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет, пробационным надзором или штрафом.

Общественные работы, альтернативные тюремному заключению, исключены из закона, поскольку, как отмечается в аннотации к принятым поправкам, этот вид наказания недостаточен для удержания лиц от совершения подобных преступлений.

Также усилена уголовная ответственность за незаконное перемещение лица через государственную границу, если оно совершено в период усиленного пограничного режима или в условиях чрезвычайного положения, введенного в связи с угрозой неприкосновенности государственной границы. Это наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и испытательным сроком до трех лет.

Как отмечается в аннотации, организованная Беларусью гибридная атака наводняет потоками мигрантов соседей Беларуси из ЕС и искусственно создает миграционный кризис на межгосударственных границах.

Большое количество желающих пересечь границу страны также создает заманчивые условия для тех, кто хочет организовать или осуществить переброску нелегальных иммигрантов на территорию ЕС. Это представляет значительную угрозу общественной и национальной безопасности, поэтому данные преступления должны пресекаться со всей строгостью, а уголовное наказание должно быть таким, чтобы удержать других лиц от участия в подобной преступной деятельности, говорится в аннотации.

Поправки вступят в силу 20 октября.