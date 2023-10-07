Наргиз: конкурс в Юрмале, конфликт с Фадеевым и антивоенная позиция

6 октября свой день рождения отметила популярная исполнительница Наргиз Закирова. 17 ноября артистка выступит в концертном зале Palladium в Риге. Рассказываем о ключевых моментах ее биографии в рубрике "Звезда недели".
Взросление и конкурс в Юрмале
Самые ранние годы своего детства Наргиз вспоминает с любовью и теплом. Будучи совсем крошкой, она проводила все свое время с мамой-певицей. Девочка спала за кулисами во время концертов. Закирова впитала в себя гастрольную жизнь, шум зала и свет софитов. С переходом в среднюю школу учиться ей стало сложнее.
"Я выросла в такой семье, где все творческие люди", - вспоминает артистка.
А потом вышло так, что в 15 лет она записала песню "Помни меня" на музыку Фарруха Закирова (худрук вокально-инструментального ансамбля "Ялла", известного своим хитом "Учкудук") и слова Ильи Резника. Было записано еще несколько композиций для фильма "Невеста из Вуадиля" режиссера Али Хамраева. Эта картина стала культовой в Узбекистане.
В одно мгновение Наргиз проснулась знаменитой. Ее стали приглашать на различные телепрограммы. Но учителя продолжали относиться к ней довольно надменно, намекать на то, что у нее влиятельная семья, что не всем так везет, как ей. Закирова ощущала на себе зависть и неприязнь.
Со всем этим у певицы появились страшные комплексы по поводу своей внешности. Она была очень худой и стеснялась этого. У нее был большой рот, а дети высмеивали ее. Это все оставило след на психике девочки, и в какой-то момент она закрылась.
Перемены произошли после того, как ее отправили на фестиваль в Юрмалу.
Министерство культуры Узбекистана отправило 16-летнюю Наргиз на I Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей советской эстрадной песни "Юрмала-86". Там она получила лишь приз зрительских симпатий.
Вернувшись, Наргиз ощутила, по ее словам, настоящий абсурд. "Они начали меня ставить в пример", - подчеркнула певица. Учителя стали ее хвалить и даже могли поставить ей хорошую оценку, пусть она и совсем не понимала, что отвечать у доски. На выпускном учителя преклонялись перед ее знаменитым отцом, а ей все это не нравилось. Наргиз понимала, что это лишь театр: "Со школы я поняла, что и как происходит". С 16 лет Закирова начала активно и много гастролировать, а после школы приняла решение поступить в цирковое училище.
Конфликт с Фадеевым
В 2013 году Наргиз прошла три этапа отбора на американский The X-Factor, но после того, как организаторы не перезвонили, отправилась на российский телевизионный проект "Голос". Исполнительница впечатлила всех четверых судей, но предпочла команду Леонида Агутина. 20 декабря 2013 года она вышла в финал конкурса, где заняла второе место, значительно уступив Сергею Волчкову. Знаменитость не скрывает, что после проекта "Голос" у нее началась настоящая музыкальная карьера с огромным количеством гастролей.
В беседе с Катериной Гордеевой Наргиз заметила, что она сознательно отделила себя от российского шоу-бизнеса и продолжала жить по своим правилам. "Если ты артист в России, ты должен лицемерить, предавать, лгать и спать с тем, с кем скажут... Для меня это было дикостью", - сказала она.
С апреля 2014 года по август 2019-го Наргиз сотрудничала с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Она понимала, что самой по себе ей не дадут быть в шоу-бизнесе. "Должен быть какой-то покровитель", - говорит она, иначе твоих песен не будет на радио и телевидении. В интервью Катерине Гордеевой Закирова отметила, что ни с кем из своих звездных коллег в РФ она не общалась особо. Никаких известных друзей у нее не появилось.
Максим Фадеев после расторжения контракта запретил Наргиз исполнять все песни, записанные в период их сотрудничества. Разрыву предшествовал конфликт, длившийся около месяца. Со слов Наргиз, их сотрудничеству все время кто-то мешал - то любовница, то помощница. "Постепенно мне перекрыли кислород", - заметила артистка, объясняя, что она не соглашалась на некоторые предложения, а в ответ ее стали "закрывать". В марте 2020 года она подписала контракт с новым продюсером - Виктором Дробышем, который был более демократичен, чем Фадеев. Но все равно ничего не получилось.
Хотя Фадеев запретил Наргиз исполнять песни, написанные в сотрудничестве с ним, она продолжает петь везде, кроме РФ. "Я хочу, чтобы они жили", - говорит певица. Сейчас Наргиз принадлежит как артист сама себе и лично выпускает песни.
Антивоенная позиция и отъезд из РФ
В разговоре с Гордеевой Наргиз призналась, что планировала свой отъезд давно. Еще в 2018 году, после того, как расторгла контракт с Фадеевым. "Меня пытались уничтожить любыми способами", - говорит артистка. С ее слов, Фадеев организовал очерняющую кампанию в СМИ против нее.
25 мая 2022 года, прилетев в аэропорт Домодедово, Наргиз была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Причиной, вероятно, стала ее критика российского вторжения в Украину. Позже певица была депортирована в Узбекистан, и, по словам адвоката, ей было запрещено посещать РФ до 2072 года (50 лет).
"Я этого ожидала", - сказала Наргиз Катерине Гордеевой. Когда началась война, коллеги ей советовали молчать, но она так не могла. Если в 2018 году артистка еще обдумывала, то после начала войны, когда она выставила антивоенный пост, обратного пути уже не было. Следом она уехала в свой родной город Ташкент, где теперь и живет.
Видео: Интервью с Наргиз Закировой
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