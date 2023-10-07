Наргиз: конкурс в Юрмале, конфликт с Фадеевым и антивоенная позиция

В беседе с Катериной Гордеевой Наргиз заметила, что она сознательно отделила себя от российского шоу-бизнеса и продолжала жить по своим правилам. "Если ты артист в России, ты должен лицемерить, предавать, лгать и спать с тем, с кем скажут... Для меня это было дикостью", - сказала она.

С апреля 2014 года по август 2019-го Наргиз сотрудничала с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. Она понимала, что самой по себе ей не дадут быть в шоу-бизнесе. "Должен быть какой-то покровитель", - говорит она, иначе твоих песен не будет на радио и телевидении. В интервью Катерине Гордеевой Закирова отметила, что ни с кем из своих звездных коллег в РФ она не общалась особо. Никаких известных друзей у нее не появилось.

Максим Фадеев после расторжения контракта запретил Наргиз исполнять все песни, записанные в период их сотрудничества. Разрыву предшествовал конфликт, длившийся около месяца. Со слов Наргиз, их сотрудничеству все время кто-то мешал - то любовница, то помощница. "Постепенно мне перекрыли кислород", - заметила артистка, объясняя, что она не соглашалась на некоторые предложения, а в ответ ее стали "закрывать". В марте 2020 года она подписала контракт с новым продюсером - Виктором Дробышем, который был более демократичен, чем Фадеев. Но все равно ничего не получилось.