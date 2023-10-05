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Фото ⟩ В Польше провели ремонт первых поврежденных в Украине танков Leopard 2A4

rus.tvnet.lv
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Танк
Танк Фото: bumar.gliwice.pl

Украина получила первые восстановленные в Польше танки Leopard 2A4, ремонт которых провела компания Polska Grupa Zbrojeniowa.

Эта военная техника, отправленная в Польшу на ремонт, была повреждена в результате обстрелов на юге Украины.

Фото: bumar.gliwice.pl

Уже больше года сотрудники польской оборонной промышленности работают в прифронтовой зоне, где помогают защитникам Украины в ремонте и обслуживании западного вооружения.

А именно, на опубликованном ниже фото польские специалисты изучают подбитый в бою танк Leopard 2A4.

Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa

Польские специалисты также обучили более ста украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять основные ремонтные и эксплуатационные работы.

Размещение сервисного центра по ремонту западной бронетехники в Польше вызвало ряд конфликтов между немецкими оружейными компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann и польской Polska Grupa Zbrojeniowa.

В связи с этим открытие сервисного центра поврежденных украинских танков Leopard 2 перенесено с мая на конец июля.

Фото: bumar.gliwice.pl

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