Фото ⟩ В Польше провели ремонт первых поврежденных в Украине танков Leopard 2A4

Эта военная техника, отправленная в Польшу на ремонт, была повреждена в результате обстрелов на юге Украины.

Фото: bumar.gliwice.pl

Уже больше года сотрудники польской оборонной промышленности работают в прифронтовой зоне, где помогают защитникам Украины в ремонте и обслуживании западного вооружения.

А именно, на опубликованном ниже фото польские специалисты изучают подбитый в бою танк Leopard 2A4.

Фото: Polska Grupa Zbrojeniowa

Польские специалисты также обучили более ста украинских военных, чтобы они могли самостоятельно выполнять основные ремонтные и эксплуатационные работы.

Размещение сервисного центра по ремонту западной бронетехники в Польше вызвало ряд конфликтов между немецкими оружейными компаниями Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann и польской Polska Grupa Zbrojeniowa.

В связи с этим открытие сервисного центра поврежденных украинских танков Leopard 2 перенесено с мая на конец июля.

Фото: bumar.gliwice.pl