Если в государственном бюджете следующего года не будет найден специальный инструмент, 17 самоуправлений не смогут выполнять часть возложенных на них функций, заявил агентству LETA директор объединения "Ассоциация центров регионального развития" (RACA) Вентс Арманд Крауклис (Видземская партия).
Политик: 17 самоуправлений не смогут выполнять все функции, если в бюджете не будет нужного инструмента
Хотя средний рост финансирования самоуправлений по предварительному расчету финансового выравнивания на 2024 год составляет 8,1%, самоуправления в Латвии очень разные. В двух самоуправлениях - Аугшдаугаве и Краславе - рост финансирования составляет всего 1,1%, в то время как в нескольких самоуправлениях он составляет 3-4%, отмечает Крауклис.
RACA попросила самоуправления рассчитать объем финансирования, который им потребуется для выполнения государственных требований со следующего года, таких как повышение минимальной зарплаты, повышение зарплаты воспитателям дошкольных учреждений, расходы на содержание муниципальной полиции, которая станет обязательным требованием со следующего года.
Но в семи самоуправлениях еще не создана, повышение тарифов Sadales tīkls, финансирование услуг по деинституционализации, которое до сих пор финансировалось из европейских структурных фондов, повышение пособий по социальной помощи и повышение процентных платежей по кредитам. Данные, собранные муниципалитетами, показывают, что среднее увеличение финансирования, необходимое для покрытия дополнительных расходов, составляет 9,36%.
"Это означает, что в следующем году самоуправления не смогут выполнять некоторые функции.
Вчера мы представили эти расчеты в Министерство финансов (Минфин). Вопрос остался открытым. Государство установило годовой бюджет на душу населения в размере 550 евро, но 17 самоуправлений не в состоянии обеспечить это финансирование", - сказал Крауклис.
Минфин предлагает перераспределить средства от самых богатых самоуправлений к самым бедным, против чего самоуправления категорически возражают, несмотря на то, что увеличение бюджета для самоуправлений Рижского региона значительное - от 11 до 15%.
"На наш взгляд, должна быть специальная дотация. В этом году она составила более 40 млн. евро, но на следующий года он не запланирован. Это обосновывается тем, что увеличивается подоходный налог. Да, в целом он растет, но есть регионы, где рост минимален. Если нынешние планы останутся в силе, то неравенство между жителями и муниципальными служащими только усилится", - говорит Краулис.
Он считает, что это неправильно и противоречит обязательствам, взятым на себя в правительственной декларации.
Крауклис признает, что в ходе переговоров с Минфином было согласовано одно хорошее решение для самоуправлений - инструмент для амортизации роста процентов по кредитам. Есть самоуправления, для которых только рост процентов по займам превышает увеличение бюджета в следующем году.
Например, если в настоящее время муниципалитет выплачивает 70 000 евро в год в виде процентов по займам, то в следующем году ему придется выплатить 533 000 евро. В этом случае самоуправление сможет не выплачивать основную сумму займа, которая будет перенесена на конец срока действия договора.
"Если такое решение не будет найдено, то еще пять самоуправлений столкнутся с банкротством и окажутся в той же ситуации, что и Резекне", - добавил Крауклис.
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