Политик: 17 самоуправлений не смогут выполнять все функции, если в бюджете не будет нужного инструмента

Минфин предлагает перераспределить средства от самых богатых самоуправлений к самым бедным, против чего самоуправления категорически возражают, несмотря на то, что увеличение бюджета для самоуправлений Рижского региона значительное - от 11 до 15%.

"На наш взгляд, должна быть специальная дотация. В этом году она составила более 40 млн. евро, но на следующий года он не запланирован. Это обосновывается тем, что увеличивается подоходный налог. Да, в целом он растет, но есть регионы, где рост минимален. Если нынешние планы останутся в силе, то неравенство между жителями и муниципальными служащими только усилится", - говорит Краулис.

Он считает, что это неправильно и противоречит обязательствам, взятым на себя в правительственной декларации.

Крауклис признает, что в ходе переговоров с Минфином было согласовано одно хорошее решение для самоуправлений - инструмент для амортизации роста процентов по кредитам. Есть самоуправления, для которых только рост процентов по займам превышает увеличение бюджета в следующем году.

Например, если в настоящее время муниципалитет выплачивает 70 000 евро в год в виде процентов по займам, то в следующем году ему придется выплатить 533 000 евро. В этом случае самоуправление сможет не выплачивать основную сумму займа, которая будет перенесена на конец срока действия договора.

"Если такое решение не будет найдено, то еще пять самоуправлений столкнутся с банкротством и окажутся в той же ситуации, что и Резекне", - добавил Крауклис.