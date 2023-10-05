Совет больницы Страдиня отозван из-за риска потери финансирования ЕС

По информации Firmas.lv, в состав совета больницы с февраля 2020 года входили Рейнис Цеплис, Юрис Лапше и Реналд Юркевич.

Представитель акционера больницы, исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства здравоохранения Айга Балоде на внеочередном собрании акционеров указала на то, что совет больницы своевременно и тщательно не оценил риски и их краткосрочное и долгосрочное влияние на стоимость, устойчивость и ответственное развитие больницы.

В результате на 31 декабря 2023 года возникла угроза, что не будет освоено финансирование ЕС в размере около 46 млн евро.

Во второй половине дня состоялось еще одно внеочередное собрание акционеров больницы, на котором был утвержден временный совет в составе трех человек сроком до одного года.

В состав совета избраны Нормундс Станевич, который в настоящее время является председателем правления Рижской Восточной клинической университетской больницы, профессор, кардиохирург Петерис Страдиньш и Илута Риектиня, член правления Детской больницы.

Акционер ожидает от временного совета ответственных действий и сформулировал ближайшие первоочередные задачи.

Совету предстоит провести внешний аудит управления проектом Европейского фонда регионального развития "Развитие нового корпуса А2 Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня" и обеспечить привлечение поставщика услуг медиации для успешной реализации проекта.