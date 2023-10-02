Абу Мери потребовал объяснений в связи со строительством корпуса больницы Страдиня

После посещения и ознакомления со строительством второй очереди корпуса "А" Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) министр здравоохранения Хоссам Абу Мери ("Новое Единство") попросил до конца недели предоставить полную информацию о планировании проекта, процессе и управлении рисками, сообщила Илона Оша, советник министра здравоохранения по вопросам коммуникации.
Как отмечает агентство LETA, проект строительства предусматривает значительное государственное финансирование и финансирование со стороны ЕС. Если не уложиться в сроки, есть риск потерять возможность целевого софинансирования со стороны ЕС и инвестиций в развитие инфраструктуры здравоохранения.
Абу Мери подчеркивает, что строительство второй очереди второго корпуса PSKUS является важнейшим проектом инфраструктуры здравоохранения для Латвии, и проблемы его завершения были подняты в правительстве еще весной.
Министр неприятно удивлен тем, что в последние месяцы фактически идет "топтание на месте", что ставит под угрозу не только лечебные процессы и возможность врачей работать в современной медицинской среде, но и доступное финансирование развития инфраструктуры здравоохранения.
С момента вступления в должность Абу Мери поставил перед собой цель обеспечить доступное, качественное и эффективное здравоохранение в Латвии. С партнерами по коалиции уже согласовано дополнительное финансирование сектора здравоохранения. В то же время министр считает, что упорядоченность внутренних процессов, в том числе и в крупных строительных проектах, жизненно важна для эффективного использования государственных средств и средств ЕС.
"В целях содействия эффективной системе здравоохранения я настроен на широкое сотрудничество с отраслью и партнерами, в том числе на активное расширение участия общественности и влиятельных заинтересованных сторон в решении вопросов развития отрасли, включая крупные строительные проекты", - сказал министр.
В новой части здания будут располагаться Центр экстренной медицинской помощи или приемное отделение, операционные, хирургические и нейрохирургические кабинеты, отделение неврологии и инсульта, челюстно-лицевая хирургия, палаты интенсивной терапии, а также женская и детская клиники с родильным отделением.
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