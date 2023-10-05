Видео ⟩ В центре Риги мужчина напал на посетителя кафе и украл сумку

В общественных местах необходимо следить за своими личными вещами. Одно мгновение - и ваша сумка может оказаться в руках грабителя.

Как и во многих других местах общественного питания, в ресторане на пересечении улиц Кр.Барона и Гертрудес оборудована терраса со столиками. Однако движение вдоль нее довольно интенсивное. Одному из посетителей ресторана не повезло, и он стал жертвой ограбления.

Мужчина на велосипеде, вероятно, оставил свою сумку на стуле и вернулся за ней, когда столкнулся с вором, который хотел забрать чужое имущество. Вор, получив замечание, напал на него и, причинив телесные повреждения, в одно мгновение превратился в грабителя.

Официантка ресторана, которая в тот день не работала в заведении, говорит, что у сотрудников нет информации о конкретной ситуации, но инцидент, несомненно, неприятный и нарушителя необходимо поймать.

За время работы в этом заведении общественного питания она не сталкивалась с подобными случаями.

Государственная полиция призывает посмотреть фотографии и, если в вашем распоряжении имеется какая-либо информация, которая поспособствует выяснению его местонахождения или личности, сообщить об этом, позвонив по номеру телефона 110 или 22013882, 67086821.

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