Местный блогер раскрыла детали об инциденте с электросамокатом

Эндия в Instagram-сторис рассказала, что получила негативные комментарии относительно случившегося.

"Это меня всегда удивляет, что, что бы ни случилось, всегда будет кто-то, кому нужно "нагадить", - отметила Эндия.

"Все так повернуто, что я дура, которая не смотрит направо и налево, а еще смотрит в телефон. Честно могу сказать, что это просто неудачная ситуация!" - сказала инфлюенсер.

"Было темно! Да, то место, откуда я вышла - со внутреннего двора, - там очень маленький тротуар, я вышла, он выехал и меня снес, и больше я ничего не помню. У меня на самом деле амнезия! Я отключилась полностью, очнулась в скорой и еще у них спросила, что я тут делаю, пустите меня домой!" - рассказала Kalendy.

Она решила не обращаться в полицию, отметив в качестве аргумента, что "в этом нет никакого смысла. Я уже осмотрелась, в том месте нет никаких камер, найти самокатчика было бы очень трудно".

"Речь идет о самокатах и о том, какие существуют правила. Да, мои ушибы заживут, но эта ситуация могла закончиться гораздо хуже. Я пример того, что может случиться. Бесчувственность людей просто космическая! Это отвратительно!" - комментирует блогер полученный негатив.