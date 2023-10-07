Незлобин о Z-комиках: "Вы говорите, что убивать круто. Вот это страшно!"

"Наверное, ребят сильно подставили. Был элемент "торгов" или давление. Но когда я увидел эту песню про ракеты... Ну это вообще... Меня сильно добил этот танец Дорохова [...]. Ок. Вас заставили, еще что-то случилось, вы сами захотели. Убираем это в сторону.

Но песня про ракеты? Вы говорите, что ракеты - это круто, и убивать круто. Стрелять ракетами - круто. Вот это страшно!"

"Почему песня про ракеты? Некоторые мои друзья говорят, что это уже соучастие. Я не хочу их ненавидеть, но и любить уже не могу", - резюмирует комик.

Он добавил, что если 7 лет назад это было смешно, то сейчас, когда "льется настоящая кровь", просто шок от таких песен.

Видео: Интервью с Александром Незлобиным