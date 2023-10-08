Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Я очень довольна, что знаю русский язык и пою на нем"

"Чем больше языков мы знаем, тем лучше. Я очень довольна, что знаю русский язык, и пою на нем. Я знаю латышский, и пою на латышском. На английском я записывала. Я не так хорошо владею им, но это был хороший опыт", - сказала Вайкуле в беседе с журналистом Вадимом Радионовым.

Отвечая на вопрос зрительницы про исполнение песни "Мой муз" на латышском языке, Лайма Вайкуле заметила, что почти весь ее репертуар был изначально написан на латышском, а уже после был переведен на русский, но с другим смыслом.

"Поэтому у меня нет проблемы. У меня есть диск на английском. Я не вижу здесь проблемы", - добавила она. Вайкуле указала, что для этого вопроса нужна вообще отдельная передача.

Лайма Вайкуле добавила, что готовится к гастролям в США с большой программой вместе с балетом Freedom. Точные даты она пока не назвала, что пригласила следить за анонсами в соцсетях.

"Что касается изучения иностранных языков, я вам рекомендую обратиться к Максиму Галкину", - сказала Вайкуле, отмечая уникальную способность артиста говорить на разных языках.

Видео: интервью с Лаймой Вайкуле