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Видео ⟩ Лайма Вайкуле: "Я очень довольна, что знаю русский язык и пою на нем"

rus.tvnet.lv
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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле Фото: Кадр из видео

В интервью на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле заметила, что делить людей по языку не стоит, ведь "язык был и будет". 

"Чем больше языков мы знаем, тем лучше. Я очень довольна, что знаю русский язык, и пою на нем. Я знаю латышский, и пою на латышском. На английском я записывала. Я не так хорошо владею им, но это был хороший опыт", - сказала Вайкуле в беседе с журналистом Вадимом Радионовым. 

Отвечая на вопрос зрительницы про исполнение песни "Мой муз" на латышском языке, Лайма Вайкуле заметила, что почти весь ее репертуар был изначально написан на латышском, а уже после был переведен на русский, но с другим смыслом. 

"Поэтому у меня нет проблемы. У меня есть диск на английском. Я не вижу здесь проблемы", - добавила она. Вайкуле указала, что для этого вопроса нужна вообще отдельная передача. 

Лайма Вайкуле добавила, что готовится к гастролям в США с большой программой вместе с балетом Freedom. Точные даты она пока не назвала, что пригласила следить за анонсами в соцсетях. 

"Что касается изучения иностранных языков, я вам рекомендую обратиться к Максиму Галкину", - сказала Вайкуле, отмечая уникальную способность артиста говорить на разных языках. 

Видео: интервью с Лаймой Вайкуле

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