IKEA предоставляет патент на механизм безопасности, что позволит другим производителям использовать его бесплатно

Первым в мире товаром IKEA, оснащенным функцией "Фиксация и разблокировка", стали комоды VIHALS. "VIHALS - это первый продукт с одним конкретным решением, а дальше будут и другие. В ближайшие годы мы продолжим разработку продуктов с инновационными характеристиками устойчивости для наших клиентов по всему миру, - говорит менеджер по ассортименту мебели для спальни IKEA of Sweden Мари Клаэссон. - Решения не будут одинаковыми для каждого продукта - в новые предметы мебели будут встраиваться различные функции и другие инновации".

Разрешение на использование патента, открывающее возможность сотрудничества

Исследования и разработки IKEA на основе 80-летнего опыта обустройства жизни дома привели к созданию ряда запатентованных изобретений в области устойчивости мебели для хранения одежды.

"IKEA гордится своими инновациями и защищает их патентами. Но в данном случае мы надеемся, что и другие возьмут на вооружение "Фиксацию и разблокировку" для своей продукции, - говорит менеджер по патентам IKEA of Sweden Карл Эрвер. - Для нас в IKEA стабильность мебели для хранения одежды – это вопрос не конкуренции, а сотрудничества".

IKEA стремится влиять на изменения в мебельной промышленности, чтобы уменьшить количество случаев опрокидывания и помочь людям жить у себя дома более безопасно. Проводя эту работу, IKEA твердо верит в сотрудничество. Открытое публичное разрешение на использование патента определяет требования, в соответствии с которыми другие компании могут перенимать инновационную разработку "Фиксация и разблокировка". Предлагая пользование патентом, IKEA надеется побудить и других производителей мебели применять данный подход. Подробную информацию можно найти на странице "Открытое публичное разрешение на использование патента" на сайте IKEA.com.