Впервые объявив об открытом публичном разрешении использовать свой патент и руководствуясь стремлением сделать жизнь многих людей дома более безопасной, IKEA делится своей инновационной разработкой "Фиксация и разблокировка" с другими пользователями.
IKEA предоставляет патент на механизм безопасности, что позволит другим производителям использовать его бесплатно
Комод VIHALS - первый продающийся по всему миру продукт с функцией фиксации и разблокировки, которая снижает риск опрокидывания мебели и подтверждает стремление IKEA к инновациям, обеспечивающим устойчивость мебели для хранения одежды.
Безопасность покупателей - высший приоритет IKEA. Воплощая свое видение о лучшей повседневной жизни для многих людей, IKEA поставила перед собой цель разработать технологии, предотвращающие опрокидывание мебели для хранения одежды, чтобы повысить безопасность дома.
Инновация в сфере стабильности - "Фиксация и разблокировка"
Компания IKEA убеждена, что наиболее безопасным способом в любых условиях является крепление мебели для хранения одежды к стене. Функция "Фиксация и разблокировка" побуждает покупателей надежно закреплять комоды: только при креплении к стене включается механизм разблокировки, когда одновременно можно открыть несколько ящиков комода. До тех пор, пока мебель не закреплена, одновременно можно использовать только ограниченное количество ящиков. Предприятие считает, что функция "Фиксация и разблокировка" поможет снизить риск опрокидывания, а также будет способствовать пониманию людьми того, что комоды могут опрокинуться, если не будут прикреплены к стене.
Первым в мире товаром IKEA, оснащенным функцией "Фиксация и разблокировка", стали комоды VIHALS. "VIHALS - это первый продукт с одним конкретным решением, а дальше будут и другие. В ближайшие годы мы продолжим разработку продуктов с инновационными характеристиками устойчивости для наших клиентов по всему миру, - говорит менеджер по ассортименту мебели для спальни IKEA of Sweden Мари Клаэссон. - Решения не будут одинаковыми для каждого продукта - в новые предметы мебели будут встраиваться различные функции и другие инновации".
Разрешение на использование патента, открывающее возможность сотрудничества
Исследования и разработки IKEA на основе 80-летнего опыта обустройства жизни дома привели к созданию ряда запатентованных изобретений в области устойчивости мебели для хранения одежды.
"IKEA гордится своими инновациями и защищает их патентами. Но в данном случае мы надеемся, что и другие возьмут на вооружение "Фиксацию и разблокировку" для своей продукции, - говорит менеджер по патентам IKEA of Sweden Карл Эрвер. - Для нас в IKEA стабильность мебели для хранения одежды – это вопрос не конкуренции, а сотрудничества".
IKEA стремится влиять на изменения в мебельной промышленности, чтобы уменьшить количество случаев опрокидывания и помочь людям жить у себя дома более безопасно. Проводя эту работу, IKEA твердо верит в сотрудничество. Открытое публичное разрешение на использование патента определяет требования, в соответствии с которыми другие компании могут перенимать инновационную разработку "Фиксация и разблокировка". Предлагая пользование патентом, IKEA надеется побудить и других производителей мебели применять данный подход. Подробную информацию можно найти на странице "Открытое публичное разрешение на использование патента" на сайте IKEA.com.
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