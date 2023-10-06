По факту избиения ученика в Кекавской школе полиция начала административный процесс

Полиция запросит документы у медучреждения и назначит пострадавшему экспертизу, чтобы установить степень тяжести нанесенных телесных повреждений.

Ранее сообщалось, что родители пострадавшего в Кекавской школе подростка обратились в полицию, сообщив в заявлении как о самой расправе, так и о прозвучавших позднее угрозах.

У пострадавшего подростка в Детской клинической университетской больнице констатировано сотрясение мозга, а также травмы спины. Сейчас он находится дома, ему оказывает поддержку вся семья.

После инцидента в Кекавской средней школе у пострадавшей стороны состоялась встреча с социальным работником школы и классным руководителем. В ходе переговоров было установлено, что это не первый случай насилия в классе и что этот инцидент был не случайным, а спланированным.

Как подчеркнула мать пострадавшего подростка, ее целью сейчас является защита своих детей, и она сделает все, чтобы дети в школе могли чувствовать себя в безопасности.

На этой неделе широкое распространение в социальных сетях получило видео из Кекавской средней школы, где в помещении учебного заведения ученик 9-го класса избил другого ученика школы.