"Ее последний рабочий день был 22 сентября. К сожалению, она не поняла сути проблемы", - сказал Rus.Postimees директор Таллиннского французского лицея Пеэтер Педак, который подчеркнул, что причиной увольнения стало именно участие в конкурсе русистов в Москве.

По его словам, с уволенным педагогом неоднократно проводились беседы: "Сотруднику всегда должна быть предоставлена возможность объясниться и, возможно, даже загладить свою вину", - сказал он и добавил, что в данном случае восстановить доверие не удалось.

"Она очень классный специалист, семиотик с докторской степенью, но в работе преподавателя есть и другие требования", - заключил Педак.

Ранее RUS KLIK писал, что учительница русского языка Таллиннского французского лицея Элеонора Рудаковская летом приняла участие в XXIII Международном Пушкинском конкурсе русистов. Она отправила туда свое эссе, а в начале этого учебного года посетила торжественное мероприятие конкурса в Москве. Об ее участии в конкурсе также описали российские пропагандистские СМИ.

Организатором Международного Пушкинского конкурса русистов является "Российская газета" - официальный печатный орган Правительства РФ. Курирует работу мероприятия Организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения под председательством директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который является непосредственным участником войны России в Украине и с 2014 года находиться под санкциями Евросоюза и США.