Министерство считает, что переход на обучение только на латышском языке прошел удачно

Переход на "единую школу", или обучение только на латышском языке, министерство в целом оценивает как успешным - в основном учебный процесс идет на латышском языке.

МОН также подчеркнуло важность сотрудничества школы с родителями, объясняя процесс перемен. Также замечено, что успешнее переход на обучение на государственном языке происходит в школах, которые налаживают сотрудничество с другими образовательными учреждениями, где до сих пор учащиеся учились только на латышском языке.

Агентство LETA уже сообщало, что с нового учебного года в программах основного общего образования школ нацменьшинств Латвии начался переход на обучение только на латышском языке изначально привлекая к реформе 1, 4 и 7 классы.

В 2024 году на латышский язык перейдут и 2-е, 3-и и 8-е классы, а в 2025 году уже все учащиеся будут получать образование только на латышском языке.

Министр образования и науки Анда Чакша неоднократно подчеркивала, что муниципальные управления образований вместе с директорами школ должны обеспечивать учителей, говорящих по-латышски не только "на бумаге".

Чтобы проверить, соответствуют ли знания педагогами латышского языка в школах нацменьшинства требуемому, Государственная служба качества образования планирует осуществить четыре мероприятия по мониторингу, в том числе посетить школы вместе с самоуправлениями. Запланированы также очередные аккредитации, чтобы убедиться в ходе учебного процесса, и оценка директоров.

Кроме того, будут проведены проверки по попавшей в распоряжение службы информации о возможном несоответствии.