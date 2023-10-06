Латвийское радио связалось с боевыми товарищами погибшего в Украине солдата из Латвии

Посольство Латвии в Украине подтвердило, что первый доброволец Латвии, погибший в Украине, был убит при атаке вражеского дрона. Родные погибшего солдата попросили не называть его имя, сообщает портал LSM.lv.
Посольство Латвии в Украине получило от Минобороны Украины информацию о том, что в зоне военных действий 1 октября в Лимане, в Краматорском районе при атаке дрона погиб гражданин Латвии.
Посольство Латвии связалось с близкими и отмечает, что раскрытие или нераскрытие личности погибшего солдата находится в ведении близких. Решается вопрос с доставкой павшего солдата на родину.
В беседе с Латвийским радио боец погибшего солдата рассказал, что российские дроны атаковали недалеко от линии фронта в районе Лимана, в Донецкой области.
"Приехал домой около двух часов ночи. В 15 минут третьего два дрона - один у дома, второй - в дом попал".
В результате нападения погибли четверо военнослужащих добровольческого отряда. Один, ночевавший в соседнем доме, получил ранения.
Среди погибших был как латвийский военнослужащий, так и эстонский воин-доброволец Танель Кригуль.
"В Украине он был с середины лета с первым батальоном. Он присоединился к нашей команде, потому что у нас тут такая латышская, литовская и эстонская команда была - балтийские ребята собрались вместе", - рассказал боец.
Павший солдат имел предыдущий военный опыт в Латвии, а в Украине получил военную награду.
Латвийское радио связалось с несколькими бойцами, знавшими павшего солдата. Публично говорить никто не хотел, но погибшего его товарищи охарактеризовали как тихого взвешенного человека, который не любил публичность, но уважал черный юмор.
"Помню, когда я вернулся после своего ранения, он увидел меня, когда я с костылем крутился. Он даже упрекал все время, что такое - что такое, перетрусил? Ты боишься, да? Кто ты, инвалид? Давай, примотай калошу к трости и иди в бой!", - рассказал Латвийскому радио один из бойцов.
Под "калошей" подразумевается автомат Калашникова.
"И он так и сделал - примотал "калошу" вокруг трости и продолжил воевать. Никогда не сдавался. Очень дружелюбный, такой жесткий и никогда не любил сдаваться, как бы ты ни был травмирован. Он был той мотивацией, которая собирала парней и говорила - нет, давай, мы все сейчас продолжаем и мы идем".
"Мы с ним еще где-нибудь встретимся. Как он сказал: до Вальхаллы [царство героев, погибших в боях, в скандинавской мифологии] и еще дальше!»"
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