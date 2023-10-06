Латвийское радио связалось с боевыми товарищами погибшего в Украине солдата из Латвии

Павший солдат имел предыдущий военный опыт в Латвии, а в Украине получил военную награду.

Латвийское радио связалось с несколькими бойцами, знавшими павшего солдата. Публично говорить никто не хотел, но погибшего его товарищи охарактеризовали как тихого взвешенного человека, который не любил публичность, но уважал черный юмор.

"Помню, когда я вернулся после своего ранения, он увидел меня, когда я с костылем крутился. Он даже упрекал все время, что такое - что такое, перетрусил? Ты боишься, да? Кто ты, инвалид? Давай, примотай калошу к трости и иди в бой!", - рассказал Латвийскому радио один из бойцов.

Под "калошей" подразумевается автомат Калашникова.

"И он так и сделал - примотал "калошу" вокруг трости и продолжил воевать. Никогда не сдавался. Очень дружелюбный, такой жесткий и никогда не любил сдаваться, как бы ты ни был травмирован. Он был той мотивацией, которая собирала парней и говорила - нет, давай, мы все сейчас продолжаем и мы идем".

"Мы с ним еще где-нибудь встретимся. Как он сказал: до Вальхаллы [царство героев, погибших в боях, в скандинавской мифологии] и еще дальше!»"