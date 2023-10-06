Венгрия и Польша заблокировали декларацию ЕС о миграции

В целом, символический документ пал жертвой непрекращающихся разногласий вокруг реформирования системы предоставления убежища.

По прибытии на саммит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал понять, что он не готов ни к какому компромиссу.

Он был разгневан тем, что пакет реформ иммиграционной системы недавно был одобрен так называемой процедурой большинства, игнорируя возражения Будапешта и Варшавы.

Орбан настаивает, что такие решения принимаются только с согласия всех стран-участниц.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в социальной сети X также сообщил, что не поддержал декларацию.