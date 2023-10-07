Россияне атаковали Одесскую область ракетами "Оникс"

В ночь на субботу российские войска обстреляли Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс", выпущенными с берегового ракетного комплекса "Бастион" в оккупированном Крыму, сообщили силы обороны юга Украины.
Ракеты попали в здание пансионата и склад зерна. Обломки ракет и взрывная волна привели к пожару в в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадали четыре человека, которые получили ранения от осколков стекла. Им оказана медицинская помощь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!