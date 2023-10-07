Россияне атаковали Одесскую область ракетами "Оникс"

Ракеты попали в здание пансионата и склад зерна. Обломки ракет и взрывная волна привели к пожару в в гаражном кооперативе, повреждены несколько многоквартирных домов.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадали четыре человека, которые получили ранения от осколков стекла. Им оказана медицинская помощь.