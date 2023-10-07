Сб, 7.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Пенсионерку приговорили к общественным работам за предложение взятки полиции

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Взятка. Иллюстративное фото.
Взятка. Иллюстративное фото. Фото: Valsts policija

Прокуратура приговорила к 140 часам общественных работ пенсионерку за предложение взятки полицейским в Сигулде, сообщает агентство LETA.

Этим летом в Сигулде у магазина женщина предложила сотрудникам муниципальной полиции Сигулдского края взятку в размере 200 евро, чтобы они не оформляли протокол административного нарушения и отпустили ее, позволив управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала женщина предложила пять евро и призвала съездить в банкомат, однако затем сумма предложения выросла до 200 евро. Женщина предлагала взятку многократного, настойчиво и с повышением голоса.

Во время предложения взятки женщина призывала должностные лица позвонить ее знакомой, которая поможет решить ситуацию, сообщила прокуратура. Кроме того, женщина заявляла, что ее дочь работает в полиции, а сама она трудилась в охране, поэтому она и полицейские - "свои люди". На ответ полицейского, что они за свою работу получают зарплату и им этого достаточно, обвиняемая ответила уничижительными и насмешливыми высказываниями.

Женщина полностью признала свою вину и "очень сильно сожалеет" о содеянном, говорится в публично доступном решении прокуратуры.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх