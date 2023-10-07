Пенсионерку приговорили к общественным работам за предложение взятки полиции

Этим летом в Сигулде у магазина женщина предложила сотрудникам муниципальной полиции Сигулдского края взятку в размере 200 евро, чтобы они не оформляли протокол административного нарушения и отпустили ее, позволив управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сначала женщина предложила пять евро и призвала съездить в банкомат, однако затем сумма предложения выросла до 200 евро. Женщина предлагала взятку многократного, настойчиво и с повышением голоса.

Во время предложения взятки женщина призывала должностные лица позвонить ее знакомой, которая поможет решить ситуацию, сообщила прокуратура. Кроме того, женщина заявляла, что ее дочь работает в полиции, а сама она трудилась в охране, поэтому она и полицейские - "свои люди". На ответ полицейского, что они за свою работу получают зарплату и им этого достаточно, обвиняемая ответила уничижительными и насмешливыми высказываниями.