Видео ⟩ Женщине повредили автомобиль: полиция расследует дело уже два месяца

Дайга немедленно вернулся на место происшествия - парковку магазина - и сообщила о случившемся в полицию. Полиция прибыла через несколько часов, чтобы взять показания водителя.

По оценкам Дайги, ремонт автомобиля обойдется примерно в 700 евро. Конечно, Дайга понятия не имеет, кто повредил машину, но она предполагает, что это какой-то неосторожный водитель. Пока Дайга не ездит на автомобиле.

Дайга снова связывается с правоохранительными органами в присутствии журналистов. Диспетчер полиции сообщает, что дело закрыто.

На следующий день программа Bez Tabu обратилась в полицию и получила противоположную информацию.

"Дело не закрыто - продолжается производство по делу об административном правонарушении, к которому также приобщены видеозаписи с камер муниципальной полиции, но, к сожалению, они были направлены не на место происшествия, а в другую сторону. Сроки рассмотрения административного дела могут составить до 9 месяцев, но конкретные сроки мы предсказать не можем", - сообщили в полиции.

Адвокат советует Дайге составить смету расходов на ремонт, чтобы она могла начать ремонтировать машину, пока полиция продолжает расследование дела. Он также напомнил потерпевшей, что она имеет право сама искать свидетелей, если полиция этого не делает.