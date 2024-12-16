Во многих районах Латвии снег и гололед затрудняют проезд

Скользкие участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Для улучшения условий проезда в работах по содержанию дорог задействовано 102 единицы зимней служебной техники.

Затруднены условия проезда на Таллиннском шоссе, Видземском шоссе, Валмиерском шоссе на участке от Мурьяни до Сталбе и от Стренчи до Валки, на Рижской окружной дороге Балтэзерс - Саулкалне и Саласпилс - Бабите, на участке Даугавпилсского шоссе от Риги до Пиекалны и от Айвиекстского моста до Патерниеки.

Кроме того, затруднены условия проезда на участке Бауского шоссе от Кекавской окружной дороги до Дзимтмисы, на участке Елгавского шоссе от Риги до Далбе, на участке Лиепайского шоссе от Риги до Каги, на участке Вентспилсского шоссе от Риги до Кудры, на Резекненском шоссе, а также на шоссе граница с Россией (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница с Литвой (Медуми), на Даугавпилсской окружной дороге и Резекненской окружной дороге.

Особенно осторожными следует быть и на государственной региональной автодороге Тинужи - Кокнесе на участке от Рижской окружной дороги до поворота на Скривери.

На региональных автодорогах затруднен проезд в окрестностях Риги, Огре, Екабпилса, Прейли, Резекне, Лудзы, Мадоны, Гулбене, Алуксне, Краславы, Цесиса, Лимбажи и Валки.

Работы по содержанию ведутся в приоритетной последовательности - сначала на автомобильных дорогах основного, затем регионального, а затем местного значения, напоминает Latvijas Valsts ceļi.

О затрудненных условиях проезда или других связанных с движением и состоянием дорог наблюдениях жителей призывают информировать Latvijas Valsts ceļi, позвонив по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также в аккаунтах предприятия в социальных сетях.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!