Видео В Пурвциемсе BMW врезался в несколько объектов на территории заправки. Водитель бросил авто и убежал

В воскресенье, 15 декабря, около 22:50 Госполиция получила вызов на ДТП в Риге на ул. Гунара Астрас, виновник которого скрылся с места происшествия. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.