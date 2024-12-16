В воскресенье, 15 декабря, около 22:50 Госполиция получила вызов на ДТП в Риге на ул. Гунара Астрас, виновник которого скрылся с места происшествия. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Видео ⟩ В Пурвциемсе BMW врезался в несколько объектов на территории заправки. Водитель бросил авто и убежал
В результате аварии водитель автомобиля BMW въехал в флагшток, защитный барьер топливных насосов и шкаф с газовыми баллонами, повредив их.
После чего водитель скрылся с места происшествия, оставив там автомобиль.
По факту произошедшего Госполиция начала процесс об административном правонарушении, расследуются обстоятельства происшествия, а также выясняется личность водителя.
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