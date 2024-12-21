Фото В Иманте загорелся автомобиль

Очевидец отметил, что другие водители проезжали мимо горящего автомобиля по тротуару.

В Государственной пожарно-спасательной службе рассказали, что в 13:37 поступил вызов на бульвар Анниньмуйжас в Риге, где на площади 5 квадратных метров горел автомобиль. Менее чем через час работы на месте происшествия были завершены.

В службе скорой медицинской помощи сообщают, что пострадавших в результате происшествия нет.

Imantā pie Lidl. Kamēr uz ielas mašīna deg, sprāgst, pārējie apbrauc to visu pa gājēju ceļu. pic.twitter.com/cIkG7NPWMW — i (@ie_va) December 21, 2024

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