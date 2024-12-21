Сб, 21.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Фото В Иманте загорелся автомобиль

CopyMessenger Telegram Whatsapp
В Иманте загорелся автомобиль
В Иманте загорелся автомобиль Фото: ie_va/X

В социальной сети Х пользователь сообщил, что на бульваре Анниньмуйжас в Иманте загорелся автомобиль.

Очевидец отметил, что другие водители проезжали мимо горящего автомобиля по тротуару.

В Государственной пожарно-спасательной службе рассказали, что в 13:37 поступил вызов на бульвар Анниньмуйжас в Риге, где на площади 5 квадратных метров горел автомобиль. Менее чем через час работы на месте происшествия были завершены.

В службе скорой медицинской помощи сообщают, что пострадавших в результате происшествия нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх