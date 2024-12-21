Видео Программа побывала на новой станции техосмотра CSDD

Еще в 1970-х годах в Смилтене на тысячу жителей приходилось всего семь легковых автомобилей, а сейчас их уже 300 - рассказывает председатель Смилтенской краевой думы Астрида Харью. Эта статистика напрямую доказывает необходимость станции технического осмотра в городе.

"Смилтене в некотором смысле является регионом развития бизнеса, где действительно много предпринимателей, ведется активная деятельность. Также были просьбы от самоуправления, от предпринимателей: почему в Смилтене нет станции технического осмотра? Мы проанализировали количество транспортных средств в округе, которые зарегистрированы здесь. Конечно, не все проходят осмотр там, где зарегистрированы, но статистика показала, что Смилтене нуждается в этой станции", - поделилась Астрида Харью.

Согласен с этим и председатель правления CSDD Айвар Аксенокс.

"Мы также посмотрели на данные о транспортных средствах в регионе. Это подтверждает, что такая станция здесь действительно необходима", - подтвердил Айвар Аксенокс.

Министр сообщения Каспар Бришкенс также выразил радость по поводу открытия станции, отметив, что это давно ожидаемое событие.

"Думаю, это радостное событие для безопасности дорожного движения — шаг в правильном направлении", - уверен Каспар Бришкенс

Валмиера, где обычно были длинные очереди на технический осмотр, надеется, что часть потока теперь перейдёт в Смилтене. Отмечается, что дополнительная станция технического осмотра принесет пользу всему региону, а не только Смилтене.

На новой станции уже установлено современное диагностическое оборудование для проверки дизельных двигателей.

Видео: Сюжет программы Zebra

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