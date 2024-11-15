Видео Легендарный рождественский автомобиль Coca-Cola прибыл в Ригу: ажиотаж невероятный

По наблюдениям журналистов RUS TVNET, визит рождественского автомобиля вызвал в Риге небывалый ажиотаж - уже к началу мероприятия стоянка у торгового центра была буквально забита желающими лично прикоснуться к волшебству, и чем дальше, тем больше было людей.

Повлияло прибытие автомобиля и на дорожное движение в столице - город встал в одну большую пробку.

Видео: Автомобиль Coca-Cola в Риге

Одна из самых больших пробок этим вечером образовалась на Южном мосту - люди в Waze делятся сообщениями о том, что "все стоят за воспоминаниями детства".

Заторы возникли не только на путепроводе, но и на улицах вокруг торгового центра, на улице Латгалес машины выстроились в очередь на протяжении в несколько километров. "Стоят" улицы Саласпилс, Лубанас и Валерияс Сейлес.

Наблюдаются и заторы на улице Краста - от торгового центра Mols до Южного моста. Эта пробка также связана с людьми у Akropole.