В этом году в Риге царит особое рождественское волшебство - 15 декабря с 16:00 до 20:00 на стоянке торгового центра AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257) гостит легендарный рождественский автомобиль Coca-Cola.
Видео ⟩ Легендарный рождественский автомобиль Coca-Cola прибыл в Ригу: ажиотаж невероятный
По наблюдениям журналистов RUS TVNET, визит рождественского автомобиля вызвал в Риге небывалый ажиотаж - уже к началу мероприятия стоянка у торгового центра была буквально забита желающими лично прикоснуться к волшебству, и чем дальше, тем больше было людей.
Повлияло прибытие автомобиля и на дорожное движение в столице - город встал в одну большую пробку.
Видео: Автомобиль Coca-Cola в Риге
Одна из самых больших пробок этим вечером образовалась на Южном мосту - люди в Waze делятся сообщениями о том, что "все стоят за воспоминаниями детства".
Заторы возникли не только на путепроводе, но и на улицах вокруг торгового центра, на улице Латгалес машины выстроились в очередь на протяжении в несколько километров. "Стоят" улицы Саласпилс, Лубанас и Валерияс Сейлес.
Наблюдаются и заторы на улице Краста - от торгового центра Mols до Южного моста. Эта пробка также связана с людьми у Akropole.
Легендарный автомобиль длиной 18,6 метра и весом 19 тонн, который прибыл в латвийскую столицу с однодневным визитом, даст возможность почувствовать атмосферу этого особенного праздника, наслаждаясь напитками Coca-Cola и участвуя в различных мероприятиях. Это событие, олицетворяющее дух Рождества и призывающее каждого поделиться радостью, добротой и единством в праздничное время.
Тур рождественского автомобиля по странам Балтии в этом году олицетворяет ценности щедрости и доброты, что открывает и лейтмотив кампании "Миру нужно больше Дедов Морозов!". Во время мероприятия посетители смогут не только изучить автомобиль как снаружи, так и изнутри, но и увидеть Деда Мороза, отправить искренние поздравительные открытки друзьям и родным, а также запечатлеть это мероприятие на фотографиях. О создании особого праздничного настроения на мероприятии позаботится талантливый диджей и ведущий Янис Козловскис.
Coca-Cola продолжает сотрудничество с обществом миссии милосердия "Пища жизни", которое обеспечивает горячими и полноценными блюдами людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пожертвовать на это можно будет как через приложение Coca-Cola, так и во время мероприятия.
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