В России начали активнее замедлять YouTube

Видеоролики загружаются очень медленно или не загружаются вообще.

Медиа-группа РБК, со ссылкой на источник на медиарынке, сообщила, что власти России с середины декабря активнее замедлять YouTube. Это касается и приложения в мобильных телефонах.

Независимое издание "Медиазона" также сообщило, что с декабря Россия начала активнее блокировать YouTube, и использование портала среди россиян начало резко снижаться.

К 19 декабря трафик сервиса продолжал снижаться. Сообщается, что это уже третья волна замедления YouTube.

В августе российские власти начали тормозить работу YouTube, но к середине ноября видеохостинг снова стал полностью доступен во всех регионах России.

С начала августа российские пользователи сталкиваются с перебоями в работе YouTube: без использования VPN-сервисов видеоролики загружались медленно или не загружались вовсе.

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