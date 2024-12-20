Российские операторы мобильной связи с четверга сообщают о нарушениях в работе YouTube, сообщает "Радио Свобода".
В России начали активнее замедлять YouTube
Видеоролики загружаются очень медленно или не загружаются вообще.
Медиа-группа РБК, со ссылкой на источник на медиарынке, сообщила, что власти России с середины декабря активнее замедлять YouTube. Это касается и приложения в мобильных телефонах.
Независимое издание "Медиазона" также сообщило, что с декабря Россия начала активнее блокировать YouTube, и использование портала среди россиян начало резко снижаться.
К 19 декабря трафик сервиса продолжал снижаться. Сообщается, что это уже третья волна замедления YouTube.
В августе российские власти начали тормозить работу YouTube, но к середине ноября видеохостинг снова стал полностью доступен во всех регионах России.
С начала августа российские пользователи сталкиваются с перебоями в работе YouTube: без использования VPN-сервисов видеоролики загружались медленно или не загружались вовсе.
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