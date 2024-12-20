Конкурс "Автомобиль года Латвии 2025" завершился одним из самых плотных голосований за последние годы. Финалисты набрали одинаковое количество очков, что потребовало применения дополнительных критериев для определения победителя. В итоге титул "Автомобиль года Латвии 2025" завоевал новый Škoda Kodiaq, обойдя Volkswagen Tiguan.
Назван победитель конкурса "Автомобиль года Латвии 2025"
Церемония награждения состоялась вечером 12 декабря в культурном центре Ulbrokas pērle. Мероприятие вел автомобильный журналист и председатель жюри конкурса Нормунд Авотиньш. Церемония транслировалась в прямом эфире на телевидении и в интернете, а музыкальную программу представила певица Линда Лин.
Оба финалиста, Škoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, набрали по 70 очков от 15 членов жюри. По правилам конкурса победителем становится тот автомобиль, который получил больше высших оценок (7 баллов из 10 возможных). У Škoda Kodiaq таких оценок было три, а у Volkswagen Tiguan - две, что и обеспечило победу Škoda Kodiaq.
3-е место занял Dacia Duster, который также набрал одинаковое количество баллов с Toyota Camry (по 61), но уступил из-за меньшего числа высоких оценок. Остальные места распределились следующим образом:
Renault Scenic занял 5-е место с 46 баллами,
Hyundai Santa Fe - 6-е место с 38 баллами,
Honda CR-V - 7-е место с 29 баллами.
В конкурсе участвовало 32 модели автомобилей, вышедших на латвийский рынок после 1 октября 2023 года. Финалисты определялись по результатам "Большого тест-драйва", прошедшего в начале ноября.
Помимо главного титула, жюри выбрало победителей в 12 специальных номинациях:
Годовая инновация 2025 - Audi Q6 e-tron;
Модернизация года 2025 - Cupra Formentor;
Лучший дизайн 2025 - Mercedes-Benz E-класс;
Семейный автомобиль года 2025 - Škoda Kodiaq;
Внедорожник года 2025 - Škoda Kodiaq;
Самый спортивный автомобиль 2025 - Porsche Macan;
Премиум-автомобиль года - Mercedes-Benz E-класс;
Электромобиль года 2025 - Renault Scenic;
Внедорожник 4x4 года 2025 - VW Amarok;
Сюрприз года 2025 - Toyota Camry;
Номинация "Приз зрительских симпатий" была выбрана путем публичного голосования в торговом центре Mols и на сайте GadaAuto.lv. Победу в этой категории одержал Audi Q7 TFSI e, набравший 342 голоса. На втором месте оказался Mercedes-Benz E-класс (258 голосов), а на третьем - Hyundai Santa Fe (196 голосов).
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