Назван победитель конкурса "Автомобиль года Латвии 2025"

Церемония награждения состоялась вечером 12 декабря в культурном центре Ulbrokas pērle. Мероприятие вел автомобильный журналист и председатель жюри конкурса Нормунд Авотиньш. Церемония транслировалась в прямом эфире на телевидении и в интернете, а музыкальную программу представила певица Линда Лин.

Оба финалиста, Škoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, набрали по 70 очков от 15 членов жюри. По правилам конкурса победителем становится тот автомобиль, который получил больше высших оценок (7 баллов из 10 возможных). У Škoda Kodiaq таких оценок было три, а у Volkswagen Tiguan - две, что и обеспечило победу Škoda Kodiaq.

Фото: gadaauto.lv

3-е место занял Dacia Duster, который также набрал одинаковое количество баллов с Toyota Camry (по 61), но уступил из-за меньшего числа высоких оценок. Остальные места распределились следующим образом:

Renault Scenic занял 5-е место с 46 баллами, Hyundai Santa Fe - 6-е место с 38 баллами, Honda CR-V - 7-е место с 29 баллами.