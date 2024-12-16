В Вентспилсе на обоих мостах произошли аварии

В Вентспилсе на обоих мостах произошли автомобильные аварии, в результате чего движение общественного транспорта было нарушено.

В Государственную полицию также поступила информация о том, что на мосту в Вентспилсе произошло дорожно-транспортное происшествие, а другое ДТП случилось возле моста.

В настоящее время движение регулирует муниципальная полиция, но оперативные службы продолжают работать, сообщили в Госполиции.

По информации Госполиции, в результате ДТП никто не пострадал.

Ventspils reiss - предприятие, принадлежащее городскому самоуправлению. Данные Firmas.lv показывают, что оборот компании в 2023 году составил 4 724 164 евро, а прибыль - 314 070 евро.

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