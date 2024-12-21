Видео Авария у кольца Лубанас: столкнулись три автомобиля

В четверг, 19 декабря, недалеко от кольца улицы Лубанас в Риге произошло столкновение двух автомобилей марки Audi. Для одного из водителей, у которого стаж вождения составлял почти 40 лет, это стало первым ДТП в его жизни. Оба водителя не пострадали, однако их транспортные средства больше не смогут вернуться на дорогу, сообщает программа Degpunktā.