В четверг, 19 декабря, недалеко от кольца улицы Лубанас в Риге произошло столкновение двух автомобилей марки Audi. Для одного из водителей, у которого стаж вождения составлял почти 40 лет, это стало первым ДТП в его жизни. Оба водителя не пострадали, однако их транспортные средства больше не смогут вернуться на дорогу, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Авария у кольца Лубанас: столкнулись три автомобиля
На перекрестке улиц Бетона и Лубанас столкнулись три автомобиля. Черный Audi собирался повернуть налево в сторону кольца, серебристый BMW, который двигался по главной дороге, притормозил, чтобы пропустить этот автомобиль, а синий Audi, ехавший в направлении Улброки, не заметил совершающий маневр автомобиль.
Один из участников аварии, Леонид, рассказал, что ехал домой в Гулбенский край. У него стаж вождения уже 38 лет, но в аварию он попал впервые.
Движение на участке улицы Лубанас интенсивное. Для повышения безопасности движения водителям, которым нужно выехать с улицы Бетона в направлении Риги, на этом перекрестке рекомендуется поворачивать направо.
В 300 метрах находится автозаправочная станция, где можно развернуться в обратном направлении, пересекая только одну полосу движения. Это позволит сэкономить время и снизить вероятность очередного происшествия.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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