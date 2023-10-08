Предприятие подало в суд на клиента за комментарий в Facebook. Верховный суд вынес решение

Кроме того, предприятию Ezergailis предписано оплатить государству расходы по ведению дела в размере 1,24 евро.

Ранее Верховный суд уже излагал ряд соображений, которые суд должен учитывать при установлении баланса между интересами защиты репутации предпринимателя и защиты чести и достоинства личности и правом на свободу выражения мнения покупателя или получателя услуги, которое в данной ситуации заключается в праве на участие в публичной дискуссии по вопросу, затрагивающему интересы многих потребителей и пользователей интернета.

Верховный суд постановил, что размещение как положительных, так и отрицательных отзывов или комментариев в сетевых группах социальных сетей, где люди, интересующиеся той или иной сферой деятельности, обсуждают свои впечатления о качестве приобретенных товаров и доступности обслуживания клиентов, допустимо и может рассматриваться как распространенная и полезная практика, отвечающая общественным интересам и цели, ради которой такие группы были созданы.

Из судебной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) следует, что в принципе вульгарные и оскорбительные выражения также могут быть уместны, если они используются для того, чтобы донести свою точку зрения, привлечь внимание к общественно значимому вопросу, и делаются на соответствующем форуме, при соответствующих обстоятельствах. Даже если кто-то сочтет использование данного выражения безвкусным, суд должен рассмотреть, как оно будет воспринято разумным человеком со средним порогом чувствительности и терпимости.

Верховный суд отметил, что при оценке того, оскорбил ли комментарий, сделанный нелитературным языком, честь и достоинство человека, суд должен рассмотреть вопрос о том, не определяется ли такое использование языка спецификой стиля общения в социальной сети и конкретной группой пользователей. Если на такой платформе делается критический комментарий в отношении конкретной деловой практики, которая может быть расценена как вводящая в заблуждение и вредная для клиентов, но не является по своей сути ложной, то сам факт того, что комментарий сделан в вульгарном стиле, не может быть единственным критерием для признания высказывания порочащим.

Ранее Верховный суд уже отмечал, что важно различать, относятся ли оскорбительные высказывания, которые иногда могут быть сделаны и в вульгарной форме, к личной или семейной жизни человека или к его профессиональной деятельности, а также необходимо выяснить, с какой целью эти высказывания были преданы гласности и по каким причинам были выбраны именно оскорбительные выражения. Для того чтобы дать резкую и негативную оценку человеку, должна быть какая-то основа, например, события, или сам потерпевший должен совершить какие-то действия, которые дали повод для определенной оценки его личности или поступков.