В Египте трое погибли при нападении на туристов из Израиля

В египетской Александрии, у Помпеевой колонны, местный житель открыл огонь по группе израильских туристов, в результате погибли три человека. Об этом сообщает в воскресенье, 8 октября, МИД Израиля в Telegram-канале. Указывается, что двое погибших - граждане Израиля, а третья жертва - их египетский гид.

Еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести. "МИД и посольство Израиля в Каире совместно с Советом национальной безопасности, офисом премьер-министра и армией работают с властями Египта с целью скорейшего возвращения израильских граждан в Израиль", - указало внешнеполитическое ведомство.

Ранее о нападении сообщил телеканал Al Arabiya, указав, что стрелявший был египетским полицейским. Ту же информацию распространило онлайн-издание The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

Роль Египта в палестино-израильском конфликте

Между тем телеканал Extra News, который, как пишет The Times of Israel, имеет тесные контакты с египетскими службами безопасности, передает, что нападавший был задержан.