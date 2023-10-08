Видео ⟩ В Екабпилсе спасли от смерти кота, надолго оставленного на балконе

В Екабпилсе удалось спасти кота, который долгое время боролся за свою жизнь на балконе квартиры, потому что его оставили одного на пятом этаже без еды и воды. Сейчас питомец доставлен в приют, его кормят, поят и ухаживают, а против владельца возбуждено административное дело, сообщает ReTV.
Соседи регулярно слышали мяуканье кота. Выяснилось, что мяуканье доносилось с балкона пятого этажа - из квартиры, которую жильцы покинули две недели назад из-за неуплаты долгов.
Соседи вызвали полицию. Однако соседка Линда решила не дожидаться полицию и покормить кошку раньше. Она привязала ниткой куриную ножку к ручке щетки и просунула еду коту на балкон.
Другие соседи также кормили кота, бросая еду из других окон и балконов.
Когда на место происшествия прибыла муниципальная полиция, полицейские выломали дверь квартиры. В помещении стоял невыносимый запах и беспорядок, также были насекомые. Кота забрали с балкона. Он был грязный, со спутанной шерстью и обвисшим животом. Его тут же посадили в клетку и отвезли в приют.
Муниципальная полиция возбудила против владельца административное дело за нарушение прав животных. За эти нарушения может быть применен штраф в размере до 1750 евро.
Видео: Сюжет передачи ReTV
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