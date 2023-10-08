Видео ⟩ В Екабпилсе спасли от смерти кота, надолго оставленного на балконе

Соседи регулярно слышали мяуканье кота. Выяснилось, что мяуканье доносилось с балкона пятого этажа - из квартиры, которую жильцы покинули две недели назад из-за неуплаты долгов.

Соседи вызвали полицию. Однако соседка Линда решила не дожидаться полицию и покормить кошку раньше. Она привязала ниткой куриную ножку к ручке щетки и просунула еду коту на балкон.

Другие соседи также кормили кота, бросая еду из других окон и балконов.

Когда на место происшествия прибыла муниципальная полиция, полицейские выломали дверь квартиры. В помещении стоял невыносимый запах и беспорядок, также были насекомые. Кота забрали с балкона. Он был грязный, со спутанной шерстью и обвисшим животом. Его тут же посадили в клетку и отвезли в приют.

Муниципальная полиция возбудила против владельца административное дело за нарушение прав животных. За эти нарушения может быть применен штраф в размере до 1750 евро.

Видео: Сюжет передачи ReTV