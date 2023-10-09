Без электричества остаются 1500 домохозяйств

Представители Sadales tīkls отмечают, что за выходные было устранено 191 повреждение среднего напряжения и 612 повреждений низкого напряжения, вызванных разрушительной бурей. Повреждения в электросети были связаны в основном с упавшими на воздухопроводные линии деревьями и ветками, были повреждены опоры и другие элементы электросети.

Также в компании отметили, что устранение повреждений осложнялось сильным ветром и ливнями, что повлияло на скорость передвижения бригад и доступ к местам повреждения.

Всего над устранением неисправностей работали более 80 оперативных бригад, или более 360 электромонтеров.