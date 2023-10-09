Без электричества остаются 1500 домохозяйств

На 7 часов утра в понедельник электроснабжение нарушено еще примерно у 1500 клиентов оператора сети распределения электроэнергии Sadales tīkls по всей Латвии, сообщили в компании.
Представители Sadales tīkls отмечают, что за выходные было устранено 191 повреждение среднего напряжения и 612 повреждений низкого напряжения, вызванных разрушительной бурей. Повреждения в электросети были связаны в основном с упавшими на воздухопроводные линии деревьями и ветками, были повреждены опоры и другие элементы электросети.
Также в компании отметили, что устранение повреждений осложнялось сильным ветром и ливнями, что повлияло на скорость передвижения бригад и доступ к местам повреждения.
Всего над устранением неисправностей работали более 80 оперативных бригад, или более 360 электромонтеров.
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