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Видео ⟩ Во время футбольного матча в Саласпилсе болельщица спела гимн России

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānšāviņš

Во время футбольного матча между командами "Саласпилс" и "Кекава"/"Ауда" лиги "Альтеро" (третьей по силе в Латвии), прошедшего в субботу, 7 октября, одна из зрительниц спела гимн России, свидетельствуют записи обеих команд в соцсетях.

Матч проходил на стадионе в Саласпилсе, и по записи кекавской команды в Instagram понятно, что гимн России пела одна из болельщиц соперников.

В воскресенье команда из Саласпилса заявила в Facebook, что не поддерживает никакого рода агрессию, да и сам клуб остался недоволен ситуацией. Клуб не поддерживает лозунги, запрещенные в Латвийской Республике, также ему неизвестно лицо, которое пело гимн.

"Саласпилс" также подчеркивает, что охрана клубного стадиона незамедлительно приняла меры для прекращения подобных действий и по настоянию службы охраны это лицо, нарушившее порядок, покинуло стадион во время игры.

В игре со счетом 6:1 победила команда из Саласпилса, главный тренер которой - работающий в Латвии российский специалист Равиль Сабитов.

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