Видео ⟩ Во время футбольного матча в Саласпилсе болельщица спела гимн России

Матч проходил на стадионе в Саласпилсе, и по записи кекавской команды в Instagram понятно, что гимн России пела одна из болельщиц соперников.

В воскресенье команда из Саласпилса заявила в Facebook, что не поддерживает никакого рода агрессию, да и сам клуб остался недоволен ситуацией. Клуб не поддерживает лозунги, запрещенные в Латвийской Республике, также ему неизвестно лицо, которое пело гимн.

"Саласпилс" также подчеркивает, что охрана клубного стадиона незамедлительно приняла меры для прекращения подобных действий и по настоянию службы охраны это лицо, нарушившее порядок, покинуло стадион во время игры.

В игре со счетом 6:1 победила команда из Саласпилса, главный тренер которой - работающий в Латвии российский специалист Равиль Сабитов.

Runā, ka vakar FK Dinamo Rīga puiši esot Toto maukuši.. Pretīgi. Bet FK Salaspils atbalstītāji dziedājusi dziesmas... https://t.co/amwa471ZMi pic.twitter.com/AHSaBi7fO9 — Kristians Kareļins (@KrisjaLV) October 8, 2023