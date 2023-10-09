Сартс: кризис в Израиле выгоден России

По словам Сартса, на данный момент нет четких фактов, что Россия стопроцентно была причастна к созданию кризиса, однако исключать этот фактор нельзя. Кроме того, очевидно, что группировка ХАМАС без поддержки Ирана не смогла бы совершить подобную атаку.

"При этом мы видим, что в последнее время взаимодействие Ирана и России нарастало, а потому такой вариант исключать нельзя", - подчеркнул Сартс.

Он считает, что России этот кризис выгоден, так как отвлекает международное внимание от войны в Украине. Если кризис в Израиле и в секторе Газа перерастет в более крупный конфликт, то цепи поставок оружия на Запад также будут дополнительно загружены.

Говоря о дальнейшем развитии ситуации в Израиле и в секторе Газа, очевидно, что ответ Израиля будет острым, и сухопутные войска войдут в Газу, сказал эксперт. Также нужно посмотреть, как отреагирует на это разместившаяся на территории Ливана террористическая организация Хезболла, отметил Сартс.

Он в конце прошлой недели написал в Twitter, что есть три вопроса о нападении ХАМАС на Израиль. Во-первых, как израильские разведслужбы пропустили планирование столь масштабной атаки. Во-вторых, как ХАМАС смог сконцентрировать достаточно оружия для наступления такого масштаба. В-третьих, действительно ли ХАМАС не рассчитывал на ответ Израиля, или это часть дальнейшего плана.