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Юрий Шевчук перенес инфаркт

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Юрий Шевчук
Юрий Шевчук Фото: Кадр из видео

Портал "Медуза" со ссылкой на официальный сайт группы "ДДТ" сообщает, что Юрий Шевчук в сентябре 2023 года перенес инфаркт миокарда. Сейчас музыкант проходит курс реабилитации, концерты временно отложены.

"Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", - сказано в сообщении.

В группе добавили, что Шевчук "чувствует себя хорошо".

Ближайшие концерты "ДДТ" в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае перенесли на другие даты.

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