Юрий Шевчук перенес инфаркт

"Сейчас Юрий Юлианович проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года", - сказано в сообщении.

В группе добавили, что Шевчук "чувствует себя хорошо".

Ближайшие концерты "ДДТ" в Тель-Авиве, Белграде, Лимассоле и Дубае перенесли на другие даты.