Рэпер 50 Cent выступил в Риге с грандиозным шоу. Смотрите фото!

9 октября легенда хип-хопа 50 Cent собрал аншлаговый концерт в "Арена Рига". Напомним, что 10 октября состоится его второе выступление.
50 Cent приехал в Ригу с командой из 170 человек (20 тяжелых грузовиков, 14 туристических автобусов и дополнительная команда из более чем 100 ассистентов).
Галерея: Концерт 50 Cent в Риге
Тур The Final Lap 2023 состоит из 95 концертов в 24 странах. Сам 50 Cent определяет концертный тур кратко: "Если и делать, то с размахом".
Зрители в Риге уже успели оценить великолепное оформление сцены с большими светодиодными экранами, пиротехнические элементы, фейерверк из конфетти и невероятное шоу с танцами. Но изюминкой вечера стала, конечно, музыка с легендарными хип-хоп-хитами всех времен.
Напомним, разогревал концерт "крестный отец рэпа" Баста Раймс (Busta Rhymes).
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