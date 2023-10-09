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Рэпер 50 Cent выступил в Риге с грандиозным шоу. Смотрите фото!

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Концерт 50 Cent в Риге
Концерт 50 Cent в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

9 октября легенда хип-хопа 50 Cent собрал аншлаговый концерт в "Арена Рига". Напомним, что 10 октября состоится его второе выступление. 

50 Cent приехал в Ригу с командой из 170 человек (20 тяжелых грузовиков, 14 туристических автобусов и дополнительная команда из более чем 100 ассистентов).

Галерея: Концерт 50 Cent в Риге

Тур The Final Lap 2023 состоит из 95 концертов в 24 странах.  Сам 50 Cent определяет концертный тур кратко: "Если и делать, то с размахом". 

Зрители в Риге уже успели оценить великолепное оформление сцены с большими светодиодными экранами, пиротехнические элементы, фейерверк из конфетти и невероятное шоу с танцами. Но изюминкой вечера стала, конечно, музыка с легендарными хип-хоп-хитами всех времен.

Напомним, разогревал концерт "крестный отец рэпа" Баста Раймс (Busta Rhymes).

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