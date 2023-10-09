"Обстрелы с обеих сторон": очевидица о происходящем в Израиле

Марианна рассказала, что у нее рядом с домом есть магазин, а вот ее маме, пенсионерке, надо пройти на соседнюю улицу. "Каждый раз надо оценивать обстановку и планировать куда прятаться, если сирена", - поясняет она. Но есть и пить людям все равно надо, так что вариантов нет.

"Прошлой ночью при попадании была убита пятидесятилетняя женщина. Не везде есть бомбоубежища, - рассказывает о местной действительности Марианна. - Тогда же попало в больницу, на крышу - я все вижу из окна. Мой дом так расположен, что видно, как вылетают ракеты из Газы. Вчера утром работали наши танки, тоже было слышно. Можно было сходить в магазин или помыться, поесть".

Видео: Кадры Марианны Шапиры из Израиля

Марианна Шапира отметила, что из города уехало много народу, причем уехало не в никуда. "У нас всегда все предлагают помощь в проживании на это время, те, кто живут в центре и севернее, частные лица, гостиницы по большим скидкам или бесплатно", - поясняет она.

Человек смотрит на разрушения, нанесенные ракетой, выпущенной из сектора Газа, в Ашкелоне, понедельник, 9 октября 2023 года. воздух. Фото: AP

Сама Марианна из Ашкелона не уедет, что бы ни происходило. "Не уехала из-за мамы, - поясняет она. - Ей комфортно дома, в своей кровати, со своими пожилыми соседками, она никуда не хочет двигаться, а мне спокойнее поближе к ней. Работаю из дома...так что мне главное, чтобы интернет был. И есть, куда на время уехать, но знаю, что буду нервничать намного больше…"

"Вот мы переписываемся, а все это время звучат взрывы, сирена", - написала Марианна. Спустя час она рассказала, что по городу был нанесен удар, были падения ракет и, увы, опять есть пострадавшие.